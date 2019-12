MESAJE haioase de SFANTUL NICOLAE. SMS-uri amuzante pe care le poți trimite prietenilor de MOȘ NICOLAE

Mesaje de MOS NICOLAE haioase 2019. SMS-uri AMUZANTE și hazlii pe care le puteți trimite prietenilor de SFÂNTUL NICOLAE.



Sper ca moșul va fi darnic cu tine anul acesta si iți va aduce… perechea dorita!

Moșuleț, daca las mai multe ghete primesc mai mulți bani?

Mesaje de Sfantul Nicolae

Surpriza! Anul acesta Moș Nicolae nu ti-a adus mai nimic… doar pe mine, un suflet rătăcit si singur, ce așteaptă doar un semn pentru a arata ce are mai bun si cald.

Chiar trebuie sa-ti pregătești ghetuțele, acum nu mai ai nicio scuza!

Moș Nicolae sa iți umple cizmulițele doar cu bucurii, noroc si succese!

Lustruiește-ti ghetele si după… mergi la culcare! Nu contează ca ești singura… Moș Nicolae va veni si iți va pune in ghetuțe doar zâmbete si voie buna… sa le împarți apoi in stingă si in dreapta. Si eu o sa vreau un zâmbet! Sa-mi păstrezi unul!

Mesaje de Mos Nicolae amuzante Umbla zvon prin tara ca diseară vine Moș Nicolae! Pregătește-ti încălțările!

Daca tu ai încăpea într-o ghetuța si copilașul nostru scump in alta ghetuța, tot ce as avea nevoie pe lumea asta ar fi o pereche de ghetuțe… Va iubesc!

In ultimii ani, Moș Nicolae a venit la mine cu… dragoste si speranța… El știe ca nu sufăr daca nu vine încărcat cu daruri pentru cizmulițele mele. Sunt norocoasa doar sa știu ca el exista si ca ii face pe apropiații mei fericiți. Tu ești unul dintre ei? L-am trimis aseară pe moș la tine, sa-ti sufle in ureche fericirea.

Sa fii cuminte ca poate se întoarce Sfântul Nicolae din drum!

Sper ca sărbătoarea Sfântului Nicolae sa fie semnalul unui nou început, sa ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire si mai ales… multa dragoste!

Printre fulgi de nea imaginari m-am strecurat aseară la tine in căsuța, sa-ti las un dar simbolic acolo in ghetuța, dar te-am văzut dormind si atunci ti-am lăsat un pupic dulce pe obraz. Moș Nicolae

Crede in ceea ce te poate face fericit! E doar o tradiție care a trezit sentimente de bucurie in sufletul tău încă de la primul Moș Nicolae. Gândește-te ca este același care are grija sa vina la tine de fiecare data. La mulți ani!

Crema de pantofi, perie de lustruit, ghete noi… păcat ca nu ai fost cuminte! Mulțumește-te cu mine!

Mesaje de Sfântul Nicolae hazlii

Este noaptea lui Mos Nicolae, asa ca pregateste-ti ghetutele si… spalati-le macar de data asta!

Mos Nicolae ameninta cu venirea sa, acuma e momentul sa va spalati odata ghetutele.

L-am trimis aseara pe mos la tine, sa-ti sufle in ureche fericirea…. si numai alaturi de mine o vei avea, caci asa era pachetul complet!

De Sfantul Nicolae va doresc sa aveti parte de cizmulete pline de cadouri si cu lipici la fericire.

Mos Nicolae aduce cadouri tuturor,eu nu am nevoie de cadou, caci te am pe tine si am totul!

Fie ca celor care nu ati fost cuminti sa aveti norocul ca Mos Nicolae sa va umple ghetutele cu nuieluse … dar din ciocolata.

Vine Mos Nicolae! Spala repede ghetele! Sa faci loc nuieluselor pe care le vei primi!

Sa traiesti, sa infloresti, ghetutele sa-ti lustruiesti si in ghetute sa gasesti tot ce iti doresti… si ceva in plus.

Anunt important! Anul asta, de criza financiara, Mos Nicolae scuza pe cei care nu mai au ghetute si va lasa cadourile in papuceii de casa!

Anul acesta Mos Nicolae iti va lasa la geam un pupic de la mine… Sufla pe geam sa se abureasca, iar daca nu vei reusi sa-l vezi, fie, vino la mine sa ti-l mai dau odata… in direct.

Cu ocazia Santului Nicolae va doresc sa aveti parte de un Mos Nicolae generos si momente pline de bucurie cu cei dragi.

Cu ocazia sfantului Nicolae iti doresc multa sanatate, fericire si nu in ultimul rand multa bucurie in viata! Sa fii iubit si sa ai parte numai de lucruri frumoase!

La mine Mos Nicolae a venit cu dragoste si speranta si mi-a spus ca pentru tine are acelasi lucru, doar in plus un pupic dulce de la mine!

La multi ani, Nicolae… in viata sa te impiedici de un bolovan de NOROC, sa calci intr-o balta de FERICIRE, sa te stropesti din cap pana in picioare cu IUBIRE si sa fii SANATOS!

Un trandafir o floare si-o raza de soare sa-ti lumineze inima in aceasta zi deosebita. LA MULTI ANI, Nicolae!

Bucuria lumii toata, zi de zi-n usa sa-ti bata, bunul Mos Nicolae sa-ti dea, tot ce iti doresti si ai vrea!

De ziua numelui tau eu iti doresc, tot ce-ti place sa primesti, sa iubesti, sa fii iubita, si sa traiesti fericita, sa ai si tu printul tau… care sa poarte numele meu! La multi ani Nico!

Iti doresc ca de Sfantul Nicolae sa ti se implineasca o parte din vise, celelalte sa ti le implineasca Mos Craciun!

Da-mi o poza cu tine ca sa pot sa-i arat la Mos Nicoale ce sa-mi aduca!

Un gand bun de Sfantul Nicolae celor care poarta nume derivate de la numele Nicolae si in plus, Mos Nicolae sa nu va ocoleasca!