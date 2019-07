VIDEO CUTREMURĂTOR: Băiat bătut fără milă de alți copii. Mama victimei: Fiul meu a fost agresat, umilit și lovit cu sălbăticie

Luni seara, un băiat a fost bătut cu sălbăticie de alți copii, pe stradă. S-a întâmplat în localitatea Cugir, iar imaginile au fost postate de mama victimei.

Culmea, agresiunea a avut loc pe o stradă iluminată. În decurs de numai un minut, adolesceţii îl lovesc de o sumedenie de ori. Este bătut cu sălbăticie și fără milă și cu picioarele. Strigătele băiatului aproape că îi imploră să îl lase în pace, numai că respectivii parcă sunt şi mai întărâtaţi.

Mama victimei a primit filmarea și a decis să o posteze pe rețeaua de socializare facebook, împreună cu mesajul:

“Sunt ore bune de când am primit acest video și încă nu am avut și probabil nu voi avea vreodată puterea sa îl privesc… Este vorba despre fiul meu Robert, care aseară a fost agresat, umilit și lovit cu sălbăticie de către acești… Off, oare cum aș putea sa ii numesc? Am reflectat îndelung și dupa ce am acționat dpdv legal am decis să îl postez… S-a întâmplat în Cugir, aseară în jurul orei 21.”, a scris aceasta.



Potrivit IPJ Alba, în cauza s-a inregistrat dosar penal cu privire săvârșirea infractiunii de loviri sau alte violente. Persoanele implicate au fost identificate, sunt minori cu varste cuprinse intre 11-16 ani, iar in dimineata zilei de 10 iulie au fost invitati la sediul Politiei Cugir, impreuna cu parintii pentru audieri.