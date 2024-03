VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia – Avântul Reghin 2-1 (2-1) | Dublă Fetița și ”alb-negrii” au câștigat o nouă „finală”!!

CSM Unirea Alba Iulia a obținut a doua victorie consecutivă, pe „Minaur” din Zlatna, 2-1 (2-1) cu Avântul Reghin, iar „alb-negrii” speră în continuare la play-off, totul urmând să se decidă în ultima etapă, într-o luptă în 3 cu Unirea Ungheni și CSU Alba Iulia

Amfitrionii au început cu handicap meciul, fostul unirist T. Suciu marcând în minutul 1, la gafa portarului L. Bucur. O adevărată lovitură de măciucă, albaiulienii s-au regăsit cu greu, au avut și noroc, dar au reușit să întoarcă rezultatul prin dubla lui Fetița (38, penalty și 42, la o gafă a portarului advers).

A fost rândul căpitanului unirist Răzvan Fetița să iasă la rampă după ce în runda trecută, cu Unirea Ungheni, erou a fost Alexandru Giurgiu, tot cu o dublă. O confruntare mai dificilă decât se anticipa, cu multe emoții pentru amfitrionii, chiar dacă oponenții au evoluat în inferioritate mai bine de o jumătate de oră (eliminat R. Suciu 59). S-a jucat pe contre, putând fi și 3-1 dar și 2-2. Miza și-a spus cuvântul, în actul secund consemnându-se marile ratări ale lui Roșu, ce a avut șansa să închidă meciul.

„E important să facem ceea ce depinde de noi. Totul se joacă în ultima etapă, noi avem nevoie de victorie la Cugir și așteptăm rezultatele indirecte. A fost un joc dificil, cu o echipă venită să-și vând cât mai scump pielea. Am început cum nu se poate mai prost, am luat gol în primul minut, am avut șansă și inspirație, iar Bucur, chiar dacă a greșit la gol a avut o intervenție în situație de singur cu Suciu, a mai fost Vomir care a scos de pe linia porții. E bine că am revenit până la pauză, iar în actul secund ne-am făcut singuri meciul greu, cu ratările monumentale. Una peste alta erau importante punctele. Mulțumim oamenilor care au fost alături de noi, galeriei și le dedicăm această victorie realizată cu sacrificiu și nervi întinși la maximum”, a spus Alexandru Pelici.

*0-1, MIN. 1: T. SUCIU, fostul unirist, profită de gafa portarului L. Bucur, care i-a pasat balonul, și a marcat în poarta goală, din afara careului.

*1-1, MIN. 38: FETIȚA, din penalty, busculat fiind Istrate de Bugnar în lateralul careului.

*2-1, MIN. 42: FETIȚA a realizat dubla, împingând mingea în plasă dintr-un metru, la gafa mare a portarului advers!

Actul secund începe cu ratarea lui Raicea (46) – șut alături, pe lângă poarta goală. Ocazie mare de egalare Ghiță (75), singur, trage pe lângă! O nouă ratare, Roșu (78), imensă, șut peste bară din 5 metri! Același atacant a ratat iar ocazia imensă de a face 3-1 (81)

*Oaspeții în inferioritate din minutul 59

Oaspeții rămân în inferioritate în minutul 59, când R. Suciu a fost eliminat pentru cumul de avertismente

Bucur (13) – intervenție la șutul lui Enescu. Lob D. Todoran (18), peste Bucur, respins de Vomir din fața porții. Fetița (22) reluare cu capul peste! Vomir (27), cap alături după un corner. Ocazie mare a vizitatorilor, Bucur a parat în fața lui T. Suciu (28), scăpat singur!!!

O singură modificare în formula gazdelor, Sebaș înlocuindu-l pe V. Stanciu – suspendat. Puțini spectatori în tribune, aproximativ 300.

„Alb-negrii” au trecut peste prima „finală” și au în față un nou examen, al doilea succesiv acasă, împotriva formației din orașul viorilor care runda precedentă a încurcat contracandidata CSU Alba Iulia, prin golul ex-uniristului T. Suciu. Lovitura de începere a acestui joc va fi dată de Ștefan Fogoroși, legat de ambele formații, antrenor care a izbutit ultima promovare în Liga 2, în 2001, cu Minaur Zlatna. În privința efectivului, Alexandru Pelici nu contează pe Vl. Stanciu – suspendat, însă va reveni Ciaun. Uniriștii speră în continuare să ajungă în play-off, reușind să remonteze spectaculos din diferența ce părea la un moment dat imposibilă.

CSM Unirea: L. Bucur – Vomir, I. Grozav, Lalic – Sebeș, C. Cristea (57, M. Boldea), Giurgiu (79, Mâlnă), E. Codrea – Istrate (57, Roșu), Fetița/ cpt (73, Indrei), Raicea (57, M. Codrea); rezerve Korbl, R. Nistor, Ardeiu, Ardei. Antrenor Alexandru Pelici.

Avântul: Menyhart – Bugnar, R. Suciu, Merdariu, Truță/cpt – M. Bucur (46, Potor), Enescu (67, Murar) – D. Todoran (67, Csaba), Ghiță, Chirlejan (46, Cotoi) – T. Suciu; rezerve A. Gal, H. Gal, M. Pop, D. Dan, Chirilă. Antrenor Sandu Borș

Arbitri Cr, Pascu (Sibiu), D. Nagy (Mediaș), D. Brândușesc (Sibiu) Observatori G. Szabo (Cluj-Napoca), Al. Gherghe (Făgăraș)

