VIDEO: Bogdan Andone: “Alba Iulia merită echipă în Liga1!” Antrenorul din Aiud, comparație între fotbalul din Cipru și România

Antrenorul Bogdan Andone, cel care în luna iulie va deschide o școală de fotbal care-i poartă numele în Aiud, municipiul natal, consideră că Alba Iulia merită să fie reprezentantă fotbalistic la nivel primei scene.

“De când am plecat din zonă, mereu, indiferent unde am activat, am urmărit ce se petrece în fotbalul județean. Îmi pare rău și mi se rupe inima când văd că nu avem o echipă care să ne reprezinte la un nivel de prima scenă”, a spus Bogdan Andone, acesta considerând că Unirea Alba Iulia trebuie să-și propună această performanță, pe baza unei organizări serioase.

“Unirea Alba Iulia, echipa fanion a județului, merită să joace în Liga 1, nu în Liga 2. Cu o organizare bună, cu pașii corespunzători și corecți, se poate, chiar dacă nu se asigură un buget precum la Rapid și FCSB. Într-o bună zi lucrurile se vor regla și în județul nostru. Mă aștept ca în scurt timp Unirea Alba Iulia, echipa stindard a Albei, cu o organizare foarte bună, cu un nivel bine gestionat și lucruri făcute așa cum trebuie, să reușească. Ar fi ceva extraordinar ca promovarea în Liga 2 să se realizeze în 2024, când e Centenarul Unirii. Cu siguranță, cu stabilitate, și, din nou, cu o gestionare corectă a pașilor următori, Unirea Alba Iulia poate promova în Liga 1, chiar dacă acest lucru se va produce în 2-3 ani”, a mai adăugat Bogdan Andone.

*”Mă bucur că sunt într-un fotbal atât de intens”

Tehnicianul din Alba activează din luna februarie în Cipru, preluând-o pe Apollon Limassol (fosta campioană) într-un moment critic. Extrem de iubit de fani, din perioada 2003-2008, când a fost campion în 2006 și căpitan de echipă, Andone a reușit calificarea în play-off și recent a semnat prelungirea contractului până în 2025. Sub comanda sa Apollon a câștigat 10 din cele 13 partide susținute (6 succese, în play-off), terminând pe poziția a 5-a în First Division.

“Am depășit un moment extrem de dificil. Apollon, un club de tradiție, își propune an de an măcar să se califice în cupele europene și să câștige trofee, campionat sau cupă. După încheierea campionatului am pierdut 3 jucători extrem, extrem de importanți. Trebuie să ne întărim lotul, să găsim jucătorii de care avem nevoie pe pozițiile respective, să realizăm transferuri pentru a ne întări, pentru că ne batem cu cluburi cu putere financiară, Aris Limassol, noua campioană, Pafos, APOEL Nicosia, Omonia Nicosia sau Anorthosis, ce au jucători plătiți cu salarii exorbitante. Mă bucur că sunt în Cipru, într-un campionat interesant, cu fotbal intens, pasiune și stadione arhipline în play-off”, a menționat antrenorul din Alba.

*”Financiar, echipele de top din Cipru sunt peste România”

“Echipele din România este greu să se apropie, financiar, de echipele puternice din Cipru. Nivelul celor din «Top 5» este extrem de ridicat, cu jucători ce au calitate. AEK Larnaca a disputat optimi de finală în Conference League, care apoi și-a adjudecat trofeul. La Aris Limassol a jucat, împrumutat de la Fiorentina, atacantul Aleksandr Kokorin, ce avea două milioane de euro anual și sunt jucători la Pafos cu salarii de 70.000-80.000 de euro lunar”, a încheiat tehnicianul din Aiud, care va efectua în Slovenia, cu Apollon Limassol pregătirea centralizată din această vară.

Foto: Apollon Limassol (facebook)