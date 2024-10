Sâmbătă, pe „Cetate”, duelul Unirilor din Seria 7 a Ligii 3 | Deplasări pentru Metalurgistul Cugir, CSU Alba Iulia și CIL Blaj

Sâmbătă, la ora 15.00, pe „Cetate”, în cadrul penultimei etapei a turului din eșalonul terț are loc duelul Unirilor (Alba Iulia și Dej) din Seria 7. Celelalte conjudețene, Metalurgistul Cugir, CSU Alba Iulia și CIL Blaj, vor evolua în deplasare împotriva unor oponenți din prima parte a ierarhiei.

*ACS Mediaș (locul 2, 15 puncte) – Metalurgistul Cugir (locul 8, 6 puncte), vineri, ora 15.00.

Amfitrionii vin două trei remize consecutive, cu formațiile pretendente la play-off (CSM Unirea Alba Iulia, CSU Alba Iulia și Gloria Bistrița), iar vizitatorii după dezamăgirea de pe „Pielarul” (2-5 cu CS Universitar). În a doua deplasare consecutivă, Lucian Itu nu poate conta pe R. Trif și Vitinha, însă e posibil să revină pe gazon M. Codrea. Cele două combatante s-au duelat în iulie, în turul inaugural al Cupei României, cugirenii impunându-se după prelungiri, scor 4-1. Metalurgistul Cugir, o umbră a echipei din sezoanele anterioare, suferă în partea inferioară a ierarhiei, cu doar două succese stagionale și 4 eșecuri din tot atâtea jocuri în deplasare.

*CSM Unirea Alba Iulia (locul 1, 17 puncte) – Unirea Dej (locul 6, 10 puncte), sâmbătă, ora 15.00.

„Alb-negrii” au ajuns în postura de lideri și au în față o formație pregătită de Adrian Falub, ex-uniristul care în sezonul trecut a activat la Gloria Bistrița. Echipa condusă de Alexandru Pelici a remizat în fața fanilor la precedentele apariții, cu contracandidatele ACS Mediaș și Gloria Bistrița-Năsăud. Fosta divizionară secundă vine după o serie bună, cu 7 puncte strânse în 3 întâlniri, însă la anterioarele descinderi in Alba s-a ales cu mâna goală (1-2 la Blaj, 2-4 la Sebeș). Gazdele au prima șansă, fără îndoială, cu toate că sunt probleme de efectiv (S. Ion și Roșu – indisponibili, Blănaru – incert).

*ACS Tg. Mureș (locul 5, 10 puncte) – CS Universitar Alba Iulia (locul 4, 14 puncte), sâmbătă, ora 15.00.

Studenții au în față un oponent incomod, o formație care are 3 întâlniri imbatabile (7 puncte acumulate). Fără absențe din lot, universitarii (aflați la 3 puncte de locul întâi) vizează un nou rezultat pozitiv contra vecinei din clasament. Formația condusă de Alin Minteuan are 6 runde fără eșec, răstimp în care a adunat 14 puncte. Este prima confruntare dintre cele două formații în acest an, după ce în stagiunea trecută, în sezonul regular, fiecare a învins în deplasare (1-0 CSU și 4-3 ACS Tg. Mureș, pe „Cetate”).

*Gloria Bistrița-Năsăud (locul 3, 14 puncte) – CIL Blaj (locul 7, 10 puncte), sâmbătă, ora 15.00.

Dificilă confruntare pentru nou-promovata care etapa anterioară a suferit cel mai drastic eșec, 0-4 acasă cu CSM Unirea Alba Iulia. CIL Blaj, fără Borșoi, Șerban și V. Boldea, are 3 insuccese din ultimele 4 întâlniri, iar bistrițenii sunt primii în clasamentul disputelor interne, cu 10 puncte strânse. În runda anterioară, Gloria a terminat la egalitate acasă, 2-2 cu ACS Mediaș, într-un meci încins în care a revenit de la 0-2 și a egalat în minutul 90+5.

