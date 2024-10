FOTO | Final de sezon 2024 pentru pilotul albaiulian Tudor Pop: „Am dat multe lupte, atât interioare cât și contra cronometrului”

Final de sezon 2024 pentru pilotul albaiulian Tudor Pop: „Am dat multe lupte, atât interioare cât și contra cronometrului”

Pilotul albaiulian de raliu, Tudor Pop, a trecut linia finalului de sezon 2024 împărtășind în mediul public ce a însemnat acest an pentru el, ce provocări a întâmpinat precum și care sunt planurile lui pentru viitor.

„Acum ca am ajuns la final, vreau sa descriu mai in detaliu ce a însemnat acest an pentru mine. A fost un an foarte greu, un an în care am dat multe lupte, atât interioare cat și contra cronometrului.

Am început frumos acasă la Alba Iulia, cu un rezultat bun, având în vedere ca am mers cu aceeași mașină de anul trecut, iar concurența noastră a evoluat. Știam ca va fi o luptă grea, dar ne-am jucat cartea până la final.

Am continuat mai apoi la Timișoara, unde am avut șansă și a fost din nou un rezultat bun în economia campionatului.

Cea de-a treia etapă de la București a fost dificilă, și a fost prima etapă la care am simțit mai mult minusurile pe care le aveam față de ceilalți, nu mai aveam nimic de pierdut așa ca am mers înainte încrezători.

Ultima etapă de la Mangalia a fost cireașa de pe tort, o etapă foarte frumoasă la care am luat startul pentru prima dată, și cu siguranță o să mă mai întorc.

Rezultatul … unul poate la fel de dulce ca și titlul de vice-campion al clasei de anul trecut, dat fiind faptul ca a fost foarte muncit, cu norocul care a ținut cu noi într-un final, cu șansă, dar acum nici nu mai contează. Suntem pe locul 3 al clasei 2B la final de sezon, și vice-campioni la echipe împreună cu Dragoș Savloschi.

Dacă îmi doream mai mult?! Da, cu siguranță, dar la anul este un alt sezon, o nouă luptă care stă să înceapă. Dacă am dezamăgit pe cineva? Poate ca am făcut și asta, dar promisiunea mea rămâne în picioare și nu ne oprim aici.

În încheiere vreau să mulțumesc persoanelor care mi-au fost alături în toată această luptă. Mulțumesc tată, mulțumesc băieților de la DTO care mi-au oferit sprijinul lor necondiționat, mulțumesc colegilor de la muncă pentru ca m-au înțeles în toată această perioadă, mulțumesc Adriana și Ioana pentru ca ați fost lângă mine îmi sunteți la suflet.

Mulțumesc DTO Rally Team, sunteți geniali. Mulțumesc și acelora care vor să mă vadă jos, voi mă ajutați să devin mai puternic și mai bun.

Toată această poveste nu ar fi putut avea loc fără sprijinul partenerilor și sponsorilor.

Multumesc pentru sprijin Primăria Alba Iulia, CSM Unirea Alba Iulia, Petra Pavaje, Urban Construct, Prenis, Urs Construct, TM Proiect Design, CTC Print, Industrial Trading, VDC Development, Uncartus.ro .

Nu în ultimul rând vreau să vă mulțumesc vouă, celor de pe marginea probelor, celor din online și tuturor care mi-ați fost aproape sau mi-ați transmis gândurile și încurajările voastre. Until next time, take care!”, transmite pilotul albaiulian, Tudor Pop.

