VIDEO Autostrada Sibiu-Pitești: Stadiul lucrărilor pe loturile aflate în lucru. „Avem șanse 50/50 să circulăm pe încă un segment în decembrie“

Autostrada Sibiu-Pitești: Stadiul lucrărilor pe loturile aflate în lucru. „Avem șanse 50/50 să circulăm pe încă un segment în decembrie“

Noi informații despre stadiul lucrărilor la zi, pe loturile aflate în lucru ale Autostrăzii Sibiu-Pitești, au fost dezvăluite atât de către autorități, cât și de activiștii care monitorizează proiectele de infrastructură rutieră.

Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, spre exemplu, a confirmat, pe pagina sa de Facebook, ceea ce presa anunțase deja, și anume că în scurt timp vor demara primele lucrări pe Lotul 2 Boița – Cornetu.

Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova au dezvăluit că se fac cercetări arheologice în două situri de pe Lotul 3 Cornetu-Tigveni, folosindu-se tehnici și metode noi de cercetare – geofizice, teledetecție, fotogrametrie, inclusiv dronele. Descoperiri importante vizează o perioadă îndelungată în timp, începând cu Epoca Fierului și terminând cu Perioada Contemporană.

În același timp, Asociația Pro Infrastructura a anunțat duminică, 14 aprilie 2024, că există mari șanse ca până în 2026 să se finalizeze primul tunel forat de pe o autostradă din România, cel de pe Lotul 4 Tigveni – Curtea de Argeș, de la Momâia, și a mai menționat și că există speranța ca în acest an să putem circula pe încă o porțiune din această autostradă, referindu-se la un segment din Lotul 5 Curtea de Argeș – Pitești, cuprins între Vâlcele (Mănicești) și Bascov (Pitești).

În ceea ce privește însă Lotul 6 – legătura dintre Râmnicu Vâlcea și Autostrada Sibiu Pitești prin Tigveni – deocamdată, nu s-a trecut de stadiul de promisiuni.

Lotul 2 – se așteaptă autorizația de construire, pentru a se demara primele lucrări

Lotul 2 Boița-Cornetu, cel mai dificil dintre cele două secțiuni montane ale Autostrăzii Sibiu – Pitești, ce se va construi pe Valea Oltului, așteaptă demararea primelor lucrări, pe raza județului Sibiu. În Vâlcea, încă se mai lucrează la faza de proiectare.

„Odată cu emiterea primei Autorizații de Construire, asocierea turcă Mapa Insaat Ve Ticaret AS – Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret AS poate începe o serie de lucrări în zona localităților Tălmaciu și Boița (județul Sibiu), atât la corpul autostrăzii cât și la structuri. Printre obiectivele care vor fi construite pe traseu se numără și viaductul de la km 13+181, care va avea o lungime de 650 m”, a amintit directorul CNAIR, Cristian Pistol.

Lungimea Secțiunii 2 este de 31,33 km, iar construcția trebuie finalizată în anul 2028. Valoarea întregului contract este de 4,25 miliarde de lei (fără TVA).

Lotul 3 – cercetări arheologice cu drona și teledetecție

Pe Lotul 3 Cornetu – Tigveni au loc în acest moment cercetări arheologice în mai multe sit-uri, din Vâlcea și Argeș, descoperirile fiind corelate cu ce s-a întreprins în timpul campaniei din 2023.

„Cercetările arheologice, care se desfășoară în prezent pe Secțiunea 3, au fost precedate de o serie de săpături de sondaj și investigații geofizice pentru determinarea potențialului arheologic. În zonă, în anii `70 – `80 ai secolului trecut, au fost întreprinse cercetări de teren care au relevat prezența unor artefacte din Epoca Fierului”, au menționat reprezentanții CNAIR pe Facebook, referindu-se la descoperirile din Situl arheologic nr. 1 de la Bârseștii de Sus – Tigveni, delimitat anterior prin diagnostic arheologic intruziv.

Un alt sit, nr. 3, este cel de la Rudeni.

„Se folosesc tehnici și metode noi de cercetare – geofizice, teledetecție, fotogrametrie – care furnizează informații complete și complexe în analiza unui sit arheologic. Cercetarea arheologică nu se desfășoară doar la nivelul unei săpături de teren, ci urmărește și analizarea peisajului din perspectiva relației dintre comunitățile din trecut, în special din Epoca Medievală Târzie, albia Topologului și mediu”, a mai precizat sursa citată.

Cercetările sunt realizate de către echipe interdisciplinare formate din arheologi, topografi, specialiști în GIS (soluții geospațiale), geofizicieni, geologi, pedologi din mai multe institute și universități cu care este asociat Muzeul Național de Istorie a României, iar munca efectivă este realizată de către localnici.

Secțiunea 3, în lungime de 37,40 km, reprezintă cel mai scump sector de autostradă din România (5,323 miliarde de lei, fără TVA), fiind realizată de asocierea Webuild SPA – Trancrad SRL, termenul de deschidere a acestui tronson fiind programat pentru 2028.

Lotul 4: „Șanse să circulăm prin primul tunel forat pe o autostradă în 2026”

Pentru Lotul 4 Curtea de Argeș – Tigveni, există, pe lângă peisaje frumoase, și speranțe pentru 2026, potrivit reprezentanților Asociației Pro Infrastructura, care au realizat și filmări pe această secțiune pe care le-au postat pe rețelele de socializare, la finele săptămânii trecute.

„Mini-secțiunea de 9,861 km din A1 Sibiu-Pitești avansează bine și avem încă șanse să circulăm prin primul tunel forat de pe o autostradă românească în decembrie 2026. Am filmat inclusiv în interiorul Tunelului (Momaia) din apropiere de Curtea de Argeș, lung de 1,35 km. Progresul până acum este foarte bun (VEZI primul VIDEO): săpătura a ajuns puțin dincolo de prima galerie de legătură între cele două căi. Sunt trei astfel de treceri folosite în caz de urgență, două pietonale spre capete și între ele una mare în care încap și vehiculele. Din păcate, așa cum se vede din imagini, antreprenorul PORR a dat de o zonă cu mult nisip, unul din cele mai dificile tipuri de teren în care poți construi ceva, mai ales un tunel. Și nici pe restul lotului lucrările nu sunt de lepădat: viaducte multe, lungi și adânci, consolidări serioase de făcut pe mulți versanți cu risc de alunecare. Un mic munte de muncă”, au explicat activiștii care monitorizează proiectul de infrastructură.

Secțiunea 4 are ca termen de finalizare anul 2027. „Așadar, <finalizare> în martie 2027, însă stadiul fizic estimăm că a depășit 27-28% și termenul de inaugurare țintit de cei de la PORR, decembrie 2026, puțin înaintea celui contractual, este în continuare fezabil în ciuda lucrărilor grele”, a mai spus Pro Infrastructura.

Lotul 5: „Autostrada A1, Pitești-Curtea de Argeș, în cărți pentru 2024”

Cele mai bune vești sunt însă cele care vin de pe Lotul 5 Curtea de Argeș – Pitești.

„Pe cei 30,35 kilometri, italienii de la WeBuild sunt mult devansați și avem șanse bune să circulăm, măcar parțial, între nodurile Pitești/Bascov și Mănicești/Vâlcele, în decembrie 2024, cu nouă luni înainte de termenul contractual, septembrie 2025”, au anunțat reprezentanții Asociației Pro Infrastructura.

Aceștia au mai explicat și că la terasamente nu au nicio emoție pentru finalul acestui an: „Pe cea mai mare parte a lotului avem balast stabilizat și chiar primul strat de asfalt, doar mici zone fiind mai în urmă. Însă la structuri este altă poveste. Inaugurarea anticipată în decembrie 2024 stă în câteva poduri critice de pe tronson, în special cele cu deschideri pe tablier metalic, cum ar fi cel peste canalul Argeș, de lângă Merișani, în sudul Lacului Vâlcele”.

Activiștii au mai menționat și despre fricțiunile dintre CNAIR și cei de la WeBuild, plecate de la o altă lucrare care ar putea afecta execuția Secțiunii 5: „O altă problemă majoră este și atitudinea oficialilor CNAIR față de WeBuild în legătură cu problemele de execuție de pe contractul podului suspendat de la Brăila. Nu ne imaginăm că italienii vor avea chef să ne facă vreun favor când sunt la cuțite cu șefii din Transporturi, chiar dacă vor dori să-și strângă cât mai repede jucăriile și să se mute în apropiere pe Secțiunea 3, acolo unde au de tras minim 45 de luni, contractual, realist-optimist vreo cinci – șase ani”.

În ciuda acestui fapt, activiștii sunt de părere că există mari șanse ca pe un segment din acest tronson să putem circula chiar din acest an: „Una peste alta, așa cum am spus și în ianuarie, în previziunile noastre rutiere din acest an, avem șanse 50/50 să circulăm pe A1, între Pitești și Curtea de Argeș, în decembrie 2024. Cu siguranță balanța va înclina într-o parte sau alta în următoarele trei – patru luni. Autostrada A1 Pitești-Curtea de Argeș rămâne în continuare în cărți pentru 2024”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI