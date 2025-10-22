VIDEO | Au fost finalizate lucrările de modernizare și dotare a Secției de Neonatologie a spitalului din Alba Iulia: Investiție de peste 7 milioane de lei

Au fost finalizate lucrările de modernizare și dotare a Secției de Neonatologie a spitalului din Alba Iulia

Secția de Neonatologie a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Alba Iulia a fost complet modernizată și dotată cu echipamente medicale de ultimă generație, în urma unui proiect de investiții în valoare totală de 7.113.670 lei.

Proiectul a fost finanțat de Consiliul Județean Alba și din venituri proprii ale spitalului, având ca scop creșterea calității îngrijirii nou-născuților, condițiile de internare pentru mame, dar și îmbunătățirea standardelor de muncă pentru personalul medical.

În urma acestei investiții, secția corespunde tuturor cerințelor și standardelor medicale și creează cele mai bune condiții de îngrijire, tratament și internare.

Lucrări de modernizare întreprinse

Lucrările de reabilitare, în valoare de 5.173.694 lei (dintre care 3.937.195 lei din fonduri ale Consiliului Județean Alba și 1.236.498 lei din venituri proprii), au inclus refacerea completă a finisajelor interioare, montarea de pardoseli din covor PVC sanitar, tâmplării noi din aluminiu și metal, precum și realizarea compartimentărilor interioare moderne.

De asemenea, au fost instalate sisteme de stingere a incendiilor conform normelor PSI, instalații electrice și sanitare noi, instalație de detecție și alarmare la incendiu, rețea de internet wireless, sistem de supraveghere video, instalații HVAC și sisteme pentru fluide medicale, fiind montate TV noi în saloane, asigurându-se astfel un nivel ridicat de siguranță și confort.

Dotări pentru îngrijirea nou-născuților

Valoarea dotărilor medicale se ridică la 1.896.557 lei, fiind asigurată de Consiliul Județean Alba (în subordinea căruia se află spitalul). Printre echipamentele achiziționate se numără:

• 5 incubatoare închise și 1 incubator de transport;

• 2 mese radiante și 2 mese radiante cu modul de resuscitare;

• 2 bilirubinometre, 2 pulsoximetre cu monitor și 2 oximetre tisulare cerebrale;

• 3 monitoare de funcții vitale;

• injectomate, trolii de tratament, audiometru pentru screeningul nou-născuților.

De asemenea, au fost achiziționate dotări de natură obiectelor de inventar (mobilier, frigidere, televizoare, imprimante, dozatoare și alte echipamente utile), în valoare de 43.418 lei, finanțate din venituri proprii ale spitalului.

Structura secției de neonatologie

Secția de Neonatologie cuprinde:

• Compartimentul de nou-născuți eutrofici, cu 10 locuri în 5 saloane de tip rooming-in și 10 paturi pentru mame;

• Compartimentul de prematuri, cu 5 locuri destinate recuperării prematurilor externați din terapie intensivă;

• Compartimentul de terapie intensivă neonatală, cu 5 locuri pentru îngrijirea nou-născuților prematuri (sub 1500 grame și mai mici de 32 săptămâni) sau la termen aflați în stare critică.

Secția dispune de linie de gardă permanentă, asigurată exclusiv de medici neonatologi din Alba și județele limitrofe, și este dotată cu ecograf portabil și aparat de radiologie mobil, care permit efectuarea investigațiilor direct la patul pacientului.

Despre neonatologie

Neonatologia este ramura medicală care se ocupă cu studiul nou-născutului sănătos, dar și cu depistarea, diagnosticarea și tratarea afecțiunilor specifice la naștere, respectiv cu îngrijirea și protejarea pentru menținerea în viață a bebelușilor prematuri.

Servicii medicale:

1. Asistență medicală neonatală de urgență 24 de ore din 24;

2. Investigații și tratamente specifice;

3. Vaccinarea antihepatită B și antituberculoză conform indicațiilor Ministerului Sănătății;

4. Derularea programului de screening neonatal PKU și TSH;

5. Fototerapie pentru icterele neonatale;

6. Examinarea ecografică a nou născuților;

7. Asistarea și îngrijirea nou-născuților la termen în sistem rooming-in;

8. În compartimentul de TI se urmăresc și se tratează posibilele afecțiuni severe ale nou-născutului și prematurului:

9. Detersă respiratorie;

10. Infecțiile neonatale;

11. Icterele neonatale;

12. Boala hemoragică a nou-născutului;

13. Sindroame convulsive etc.

Secția de neonatologie se află la etajul 2 al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.

„Modernizarea secției de Neonatologie este un pas esențial pentru îmbunătățirea serviciilor medicale oferite nou-născuților din județul Alba. Echipamentele moderne și condițiile de lucru la standarde europene vor contribui la creșterea calității actului medical și la siguranța pacienților”, se arată într-un comunicat al Biroului de presă al SJU Alba Iulia.

Echipa medicală a secției a fost completată cu 8 medici specialiști noi, doctorițe.

