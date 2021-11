VIDEO: Albaiulianul Nicolae Stanciu, gol genial, din lovitură liberă, în Cehia, pentru Slavia Praga

Albaiulianul Nicolae Stanciu a marcat un gol genial din lovitură liberă în etapa a 16-a a campionatului Cehiei. Cu banderola de căpitan pe braț, mijlocașul lansat de Unirea Alba Iulia a deschis scorul pentru campioana Slavia Praga, în meciul de pe teren propriu cu Teplice, scor 3-0 (2-0). În minutul 16, internaționalul român a executat extraordinar o lovitură liberă de pe partea dreaptă, plasând balonul în vinclu, la colțul scurt.

Pentru Stanciu, integralist, este al doilea gol în actualul sezon în 1.Liga, în care mai are și 5 pase decisive. Românul totalizează 22 de partide în toate competițiile, în care a strâns 5 reușite și 7 asissturi. Cu 5 victorii la rând Slavia Praga este liderul clasamentului, cu 41 de puncte, trei mai mult față de Viktoria Plzen. Echipa lui Stanciu speră să bifeze al treilea titlu consecutiv. În 107 meciuri pentru formația din Cehia, românul a marcat de 25 de ori și a oferit 27 de pase decisive.În acest timp, Stanciu a câștigat de două ori campionatul alături de Slavia Praga, la care își adaugă și o Cupă a Cehiei, plus numeroase distincții individuale.

*Asaltat de oferte

Impresarul internaționalului român, Anamaria Prodan, a anunțat că Nicolae Stanciu are mai multe oferte de transfer, dar Slavia Praga cere o sumă importantă. 7 milioane de euro este cota de piață a lui Nicolae Stanciu (28 de ani), potrivit Transfermarkt. Joacă la Slavia Praga din 2019 și a câștigat două titluri la rând în Cehia.

„Stanciu are oferte, dar ne lovim de bani. Acum, la cum joacă, doar n-o să-l dea pe 5-6 milioane (de euro). Cer bani foarte mulți (n.r. – cei de la Slavia Praga). Iar pe timpurile astea, pe praful ăsta, cum spunem noi, e cam greu. Se fac mai rar transferuri foarte mari. E o criză la nivel mondial. Stanciu a avut ofertă după ofertă, din toate campionatele: Turcia, America, Canada, Mexic. Dar nu s-au înțeles cluburile, la noi e ușor. Nici nu trebuie să-l sun pe Nico să-l întreb “Ce bani vrei?”, eu știu. Nico e trup și suflet, face parte din generația de aur a Stelei, pentru mine”, a spus Anamaria Prodan la Realitatea Plus.

În această vară, Nicolae Stanciu a fost desemnat Cetățean de Onoare al municipiului Alba Iulia, devenind cel mai titrat jucător din istoria județului Alba

Sursa foto: Slavia Praga