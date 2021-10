VICTORIE în Senat: Legea care ieftinește facturile la energie a trecut de vot. Care sunt soluțiile găsite pentru iarnă

VREMEA pe REGIUNI, până la finele lunii octombrie: Temperaturi oscilante şi precipitaţii locale, în mare parte a țării

Regimul termic prognozat pentru următoarele două săptămâni (18 – 31 octombrie) este unul oscilant, cu perioade în care valorile maxime vor creşte până la 22 de grade Celsius, dar şi cu episoade de răcire accentuată, cu nopţi în care temperaturile vor scădea sub 4 – 5 grade, şi chiar sub zero grade în zona montană, relevă prognoza de specialitate publicată, luni, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), relatează Agerpres.

Precipitaţii sunt anunţate în special spre finalul acestei luni.

În Banat, intervalul va debuta cu valori termice apropiate de mediile multianuale, respectiv o medie a maximelor de 16 grade şi minime de 4 – 6 grade, apoi vremea se va încălzi, urmând să devină caldă în zilele de 20, 21 şi 22 octombrie, când se vor atinge maxime de 20 – 22 de grade şi minime de 8 – 10 grade. În 23 şi 24 octombrie temperatura aerului va coborî la maxime de numai 12 – 13 grade şi minime de 2 – 4 grade. În a doua săptămână, vor fi temperaturi uşor mai ridicate, la o medie a valorilor maxime de 15 – 16 grade şi minime ce se vor situa în jurul valorii de 6 grade. Vor fi ploi în 22 şi 23 octombrie, iar cu o probabilitate în creştere şi după data de 27 octombrie.

În regiunea Crişanei, vremea va fi normală sub aspect termic în primele două zile ale intervalului, când media regională a maximelor va fi de 16 grade, iar a celor minime se va situa în jurul a 5 grade. Pentru perioada 20 – 22 octombrie se estimează încălzirea treptată a vremii, până la maxime în general peste 20 de grade şi minime în medie de 8 – 10 grade, cu cele mai ridicate valori în zonele de deal. La finalul săptămânii se va răci accentuat, astfel în zilele de 23 şi 24 octombrie media temperaturilor maximelor va fi de numai 12 – 14 grade, iar minimele se vor situa în jurul valorii de 4 grade. În ultima săptămână de octombrie nu vor fi variaţii semnificative ale temperaturii, dar tendinţa va fi de încălzire uşoară până la valori uşor peste normalul perioadei, respectiv o medie regională a maximelor de 16 grade şi de 6 grade pentru minimele nocturne. Vor fi ploi în 22 şi 23 octombrie, iar cu o probabilitate în creştere şi după data de 27 octombrie.

În Transilvania, după două zile în care valorile termice diurne vor fi în medie de 13 grade, vremea se va încălzi semnificativ, devenind caldă pentru această perioadă cu maxime de 18 – 20 de grade. În 23 şi 24 octombrie se va consemna o scădere a temperaturii aerului, la maxime de 10 – 12 grade, iar pentru a doua săptămână sunt aşteptate valori uşor mai ridicate, la o medie de 12 – 14 grade. Pe parcursul celor două săptămâni, temperaturile minime vor fi, în medie de 2 – 4 grade, cu valori mai ridicate în 23 octombrie, când se vor atinge 5 – 7 grade, dar şi mai scăzute la începutul săptămânii viitoare, la o medie regională în jur de zero grade. Se vor semnala ploi locale în 22 şi 23 octombrie, iar cu o probabilitate în creştere şi spre finalul lunii.

În Maramureş, în debutul perioadei, nu vor fi variaţii termice faţă de zilele anterioare, însă în zilele de 20, 21 şi 22 octombrie, vremea va intra într-un proces de încălzire ce se va resimţi atât la maxime, ce vor atinge o medie de 18 grade, cât şi la minime care vor ajunge până în jur de 8 grade (mai ridicate decât cele climatologic specifice pentru această perioadă). Se va răci şi în această regiune la finalul săptămânii, când media temperaturilor maximelor va ajunge la 10 – 12 grade, iar minimele se vor apropia zero grade. Pentru ultima săptămână de octombrie sunt estimate valori uşor peste normalul perioadei, respectiv o medie regională a maximelor ce va urca la 14 grade şi minime în general pozitive, la o medie de 3 – 5 grade. Până pe 21 octombrie, vremea va fi în general frumoasă, însă ulterior se vor semnala ploi locale, cu o probabilitate mai ridicată în 22 şi 23 octombrie şi după 27 octombrie.

În Moldova, în debutul perioadei, nu vor fi variaţii termice faţă de zilele anterioare, însă în zilele de 20, 21 şi 22 octombrie, vremea va deveni mult mai caldă decât în mod obişnuit, cu maxime la nivelul regiunii, în general de 20 – 23 de grade şi minime nocturne care vor ajunge la 7 – 9 grade. Vremea se va răci în perioada 24 – 26 octombrie, astfel că se va ajunge la o medie a maximelor de 12 grade şi de 2 – 3 grade pentru minime. Pentru finalul lunii octombrie sunt estimate valori termice uşor mai ridicate, maxime în medie de 14 – 15 grade şi minime de 4 – 6 grade. Pe parcursul celor două săptămâni de prognoză, regimul pluviometric se va menţine în general deficitar. Excepţie va face ziua de 23 octombrie şi perioada 27 – 31 octombrie când sunt posibile ploi locale.

În Dobrogea, în primele trei zile ale intervalului, valorile termice se vor situa în jurul mediilor multianuale, respectiv maxime la nivelul regiunii de 15 – 16 grade şi minime în general de 7 – 8 grade. Vremea va deveni caldă în perioada 21 – 23 octombrie, când sunt estimate maxime de 18 – 20 de grade şi minime de 8 – 11 grade. Ulterior, se va răci accentuat, astfel în zilele de 24, 25 şi 26 octombrie media temperaturilor maxime va fi de 12 – 13 grade, iar minimele se vor situa în jurul valorii de 6 grade. La finalul lunii octombrie nu vor fi variaţii semnificative ale temperaturii, totuşi tendinţa va fi de încălzire uşoară până la o medie regională a maximelor de 15 – 16 grade şi de 7 – 8 grade pentru minimele nocturne. Probabilitatea pentru ploi locale va fi mai ridicată în perioada 23 – 25 octombrie, iar în restul intervalului, doar izolat şi trecător vor fi posibile ploi slabe sau burniţă.

În Muntenia, vremea va intra într-un proces de încălzire uşoară şi treptată în prima săptămână, astfel de la valori medii ale maximelor de 16 grade se va ajunge la 20 – 22 de grade în zilele de 21 şi 22 octombrie. Spre finalul săptămânii se va răci, până la o medie regională a temperaturilor maxime de 12 – 13 grade, apoi se va încălzi uşor, astfel încât în perioada 27 – 31 octombrie media valorilor diurne va tinde spre 16 – 17 grade. Pe parcursul celor două săptămâni, temperaturile minime vor fi în medie de 5 – 6 grade, cu valori mai ridicate în 23 octombrie, când se vor atinge 8 – 9 grade, dar şi mai scăzute la începutul săptămânii viitoare, la o medie regională de 2 – 3 grade. Probabilitatea pentru ploi locale va fi mai ridicată în 23 şi 24 octombrie. În restul intervalului, potrivit estimărilor disponibile la această dată condiţiile pentru ploi slabe vor fi destul de reduse.

În Oltenia, în primele zile ale intervalului, media valorilor maxime va fi de 17 – 18 grade, urmând să crească la 20 de grade în 22 octombrie când vremea va deveni caldă. Ulterior se va răci treptat, astfel în zilele de 24, 25 şi 26 octombrie media temperaturilor maximelor va fi de numai 12 – 13 grade, iar pentru finalul lunii octombrie sunt estimate maxime în jur de 16 grade. Media regională a temperaturilor medii va fi de 4 – 6 grade, cu valori mai ridicate în 23 octombrie, când se vor atinge 8 – 10 grade. Se vor semnala ploi, cu o probabilitate destul de ridicată în 22 şi 23 octombrie, dar şi la final de octombrie, dar numai izolat şi trecător.

La munte, după două zile în care valorile termice diurne vor fi în medie de 6 – 7 grade, vremea se va încălzi, iar media temperaturilor maxime pentru întreaga zona montană va atinge 12 grade. Răcirea estimată pentru 23 şi 24 octombrie va însemna o scădere a temperaturii aerului, la maxime de 3 – 4 grade, iar pentru a doua săptămână sunt aşteptate valori uşor mai ridicate, la o medie de 6 – 8 grade. Temperaturile minime vor fi în general negative, în medie de la -2 la zero grade, şi doar în intervalul 20 – 23 octombrie vor atinge valori de 3 – 4 grade. Până pe 21 octombrie vremea va fi în general frumoasă, însă ulterior, temporar se vor semnala precipitaţii, cu o probabilitate mai ridicată în 22 şi 23 octombrie, când şi cantităţile de apă pot fi mai însemnate, dar şi după 27 octombrie.