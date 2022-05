Vești bune din partea OMS: Șanse reduse ca focarul de variola maimuței să ducă la o pandemie

„Masă sănătoasă în şcoli” pentru aproape 700.000 de elevi: Programul, finanţat cu 1 miliard de euro

Programul „Masă sănătoasă în şcoli”, noua propunere a ministrului Educației, ar urma să se desfăşoare în perioada 2022 – 2027 şi să beneficieze de o finanţare de un miliard de euro, a declarat luni, Sorin Cîmpeanu.

Acesta a precizat că programul va fi gestionat împreună cu Ministerul Agriculturii. Programul ar urma să „cupleze surse de la bugetul naţional şi fonduri externe, nerambursabile şi rambursabile”. Scopul măsurii este acela de reducere a abandonului şcolar, care vor fi luate în considerare de către Ministerul Educaţiei când acesta va stabili criteriile de desfăşurare.

Cîmpeanu a spus că „includerea unităţilor de învăţământ preuniversitar în program se va realiza pe baza unor criterii aprobate de Ministerul Educatiei prioritizând şcolile cu vulnerabilitate mare şi medie din perspectiva abandonului şcolar.”

Ministerul Educaţiei va monitoriza indicatorii de eficienţă şi impact pentru „Programul naţional integrat Masa Sănătoasă în şcoli”.

De asemenea, pentru acest program se va constitui un grup de lucru la nivelul guvernului (Ministerul Educaţiei, Ministerul Agriculturii, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finantelor si Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europebe). Se doreşte ca masa elevilor să fie asigurată prin folosirea unor produse agroalimentare româneşti în colaborare cu Ministerul Agriculturii, fiind incluse şi batoanele nutritive BIO.

Ministrul a prezentat şi sursele de finanţare ale programului:

„a. 2022 – 2025: ME/ PNRR-PNRAS Runda 1 – 45 milioane euro (190.000 elevi din învăţământul gimnazial – 1415 scoli) – selecţia este deja realizată şi se aşteaptă semnarea contractelor de finanţare in iunie 2022 / masa va putea fi asigurată începând din septembrie 2022.

b. 2022 – 2025: ME/ PNRR PNRAS – Program special pentru 100 scoli mici, cu efective sub 50 elevi – 5.000 elevi (apel iulie 2022/masa va putea fi asigurata începând cu noiembrie-decembrie 2022)

c. 2023 – 2026: ME/ PNRR-PNRAS Runda a doua – 90 milioane euro (număr estimat 380.000 elevi din invatamantul gimnazial) apelul va fi lansat in oct. 2022/ masa va putea fi asigurata începând din februarie – martie 2023

d. 2023 – 2027: ME/ POEO – 212 milioane euro pentru 90.725 elevi invatamantul primar – masa va putea fi asigurată începând din anul 2023

e. 2022 – 2024: ME/ Program ROSE – Banca Mondială: 120.000 liceeni din 615 licee – 3 milioane euro/an pentru masa;

f. 2022 – 2027: Ministerul Agriculturii va transforma ‘„Programul pentru scoli’’ (100 milioane euro/an) Finanţează hrana pentru copii din grădiniţe si clasele 1-8.

g. 2022 – 2027: ME / Bugetul National – Programul “Masa calda” are o finanţare de 68,8 milioane lei/semestrul 2 (14 milioane euro – sem 2 2021/2022) pentru 68.000 elevi din 150 scoli.

Proiectul-pilot „Masa calda” a fost implementat anul acesta în 134 de şcoli din cele 150 de şcoli bugetate În 16 scoli/10 judeţe nu a fost implementat (1 Bacău, 3 Bihor, 2 Bistriţa-Nasăud, 2 Bucureşti, 2 Buzău, 1 Galaţi, 1 Harghita, 2 Hunedoara, 1 Mureş, 1 Timiş).

Motive: licitaţii blocate, lipsa ofertanţi sau lipsa buget local aprobat (GL- Tecuci).”

De asemenea, Sorin Cîmpeanu a spus că ministerul va introduce în anul 2023 în planul de învăţământ al disciplinei „Educaţie pentru viaţă” şi modulul „Educaţie pentru alimentaţie sănătoasă”.

