Vară liniștită pentru Metalurgistul Cugir | ”Roș-albaștrii” caută juniori, bugetul rămâne același

CS Ocna Mureș a încheiat în genunchi (locul al 7-lea) al doilea sezon consecutiv petrecut în eșalonul terț: 4 înfrângeri la rând și un singur punct în ultimele 6 runde.

Iar în aceste momente, ca de fiecare dată în ultimii ani, preocupările oficiale sunt îndreptate spre alcătuirea unui lot competitiv, în condițiile în care strategia clubului este să încheie contracte pe un singur an. Asttel, în prezent ocnamureșenii mai au doi jucători, pe Cioargă și Oprinca, dar se speră ca până la finele săptămânii să se prelungească înțelegerile și cu alți echipieri din lotul cu care s-a terminat campionatul

. “Vrem să semnăm cu 12-13 jucători, negociem și sper să reușim. În funcție de rezultatul discuțiilor, stabilim și ce transferuri vom viza”, a comentat președintele Ioan Paul.

Deja o serie de jucători importanți au oferte de la echipe din Alba și sunt aproape să accepte propunerile: Cioară (Industria Galda), D. Lupșan (CSU Alba Iulia) sau Al. Giurgiu (posibilă revenire la Unirea Alba Iulia, dacă lucrurile se vor așeza). În plus, fundașul Haiduc a plecat în Italia la muncă pentru 3 luni și Ov. Truță a anunțat că va pleca. În schimb, vor să rămână clujenii Ceaca, Căt. Creț și Ognean (acesta depinde de Viitorul Cluj, de und ea fost împrumutat), șanse mici având Longodor. Un transfer cert este cel al mijlocașului George Goronea (originar din Cugir), ce va reveni după un an petrecut la Sticla Turda, cu care a retrogradat în Liga a 4-a.

“O luăm aproape de la zero în privința lotului. Și banca tehnică și-a încheiat contractul, o să avem o ședință și o să discutăm cu Paul Ciucă, să vedem dacă vom continua colaborarea sau nu”, a mai spus Ioan Paul. Fundașul Cioplântă, absent în acest an de pe teren, nu va mai juca fotbal din motive medicale, iar portarul Eduard Berbeacă a revenit la Petrolul Ploiești și intenționează să ajungă la o echipă dintr-un eșalon superior (are propunere și de la Unirea Alba Iulia, în cazul în care se rămâne în Liga a 3-a).