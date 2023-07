Vacanță pe litoralul românesc 2023. Cât a ajuns să coste o noapte de cazare și cum poți sta gratis cu voucherele de vacanță

În topul preferințelor turiștilor pentru vară se află litoralul românesc, unde o noapte poate costa până la 1.250 de lei pentru două persoane. În schimb, la munte o cameră costă între 200 și 500 de lei, iar la stațiunile balneare între 220 și 859 de lei.

Litoralul românesc este în topul preferinţelor turiştilor pentru vară. Potrivit datelor platformei hoteliere Travelminit.ro, intervalele de preţ variază între 280 de lei şi 1.250 de lei/noapte pentru 2 persoane pe litoral, între 200 şi 500 de lei/noapte pentru 2 persoane la munte, între 220 şi 859 de lei în staţiunile balneare şi între 210 şi 812 lei în marile oraşe. Cele mai multe unităţi acceptă şi plata cu voucherele de vacanţă.

”Deşi a trecut deja prima lună de vară, aglomeraţia specifică verii de-abia acum începe, dat fiind faptul că, în mod tradiţional, românii îşi iau concediul în iulie şi august. Potrivit platformei hoteliere, hotelierii încă au locuri disponibile la unităţile de cazare din întreaga ţară, mai ales că mulţi dintre ei au pregătit şi pachete complexe de vacanţă, care includ şi mese, acces la diferite facilităţi (accesul la SPA se numără printre cele mai solicitate), excursii opţionale şi activităţi pentru toată familia incluse în program”, anunţă platforma.

Litoralul românesc este, ca de fiecare dată, în topul preferinţelor turiştilor pentru vară, însă, pentru cei care nu-şi doresc un sejur la mare, există numeroase opţiuni adaptate nevoilor lor, de la vacanţe de relaxare în staţiuni balneare la aventuri montane şi city break-uri în ţară.

Odată cu dezvoltarea turismului naţional din ultimii ani, un trend care a luat naştere în timpul pandemiei, când restricţiile de circulaţie internaţională i-au forţat pe români să exploreze mai mult propria ţară, România a devenit o destinaţie tot mai atractivă. De altfel, există un interes tot mai mare pentru locurile autentice pe care le păstrează ţara noastră. Foarte căutate sunt satele rustice din zona Transilvaniei, care au păstrat tradiţiile de odinioară, staţiunile balneare, care oferă atât facilităţi de tratament pentru diverse afecţiuni, cât şi opţiuni de distracţie pentru întreaga familie, Delta Dunării, Maramureşul şi Bucovina.

”În funcţie de preferinţe, Travelminit propune câteva destinaţii alternative la litoralul Mării Negre. De exemplu, pentru cei pasionaţi de natură, de un ecosistem unic, Delta Dunării merită trecută pe lista de locuri de văzut în România vara asta, fiind o destinaţie cu o faună şi o floră impresionante. În cazul celor care îşi doresc să se bucure de linişte şi de redescoperirea bucuriilor mici, zona satelor săseşti din Transilvania este ideală pentru petrecerea unui sejur rustic. De altfel, merită precizat faptul că există şapte sate cu biserici fortificate care fac parte din Patrimoniul UNESCO: Câlnic, Prejmer, Viscri, Dârjiu, Saschiz, Biertan, Valea Viilor. Nu trebuie ratat nici Maramureşul, cunoscut pentru satele sale cu biserici şi case de lemn, dar şi pentru peisajele montane, care, pe timp de vară, arată excepţional”, arată platforma hotelieră.

Pe de altă parte, cei care îşi doresc destinaţii mai intime, care încă n-au ajuns în atenţia maselor de turişti, pot opta pentru satul Rimetea din judeţul Alba, zona Munţilor Orăştie, recomandată atât pentru pasionaţii de natură, cât şi pentru cei care iubesc istoria, dat fiind că aici se află vechile fortăreţe dacice, sau pentru micile oraşe medievale (Sighişoara, Mediaş, Turda etc.).

Cât costă un sejur în România în vara lui 2023

Preţurile variază în funcţie de destinaţie, bineînţeles, însă, potrivit datelor Travelminit.ro, intervalele de preţ variază între 280 de lei şi 1.250 de lei/noapte pentru 2 persoane pe litoral, între 200 şi 500 de lei/noapte pentru 2 persoane la munte, între 220 şi 859 de lei în staţiunile balneare şi între 210 şi 812 lei în marile oraşe.

În ceea ce priveşte destinaţiile mai puţin populare în sezonul estival, dar care pot fi o excelentă opţiune pentru concediul de vară, situaţia preţurilor se prezintă astfel: Maramureş (425 lei/2 persoane/noapte), Sovata (410 lei/2 persoane/noapte), Băile Herculane (630 lei/2 persoane/noapte), Valea Prahovei (550 lei/2 persoane/noapte).

În ceea ce priveşte tarifele la cazare de pe litoral, lucrurile arată astfel: Mamaia (490 de lei/2 persoane/noapte), Eforie Nord (390 de lei/2 persoane/noapte) şi Costineşti (330 de lei/2 persoane/noapte).

„Încă avem disponibilităţi pentru vară în toată România, atât la unităţi de cazare care sunt destinate exclusiv adulţilor, cât şi la cele dedicate familiilor şi grupurilor numeroase. În portofoliul Travelminit.ro avem inclusiv unităţi atipice, cum sunt bungalourile sau corturile de lux, pentru o vacanţă cu adevărat inedită. Cele mai multe acceptă plata cu vouchere de vacanţă, iar în contextul în care tocmai ce au început să fie încărcate cardurile pe 2023, este un prilej numai bun pentru a plăti sejurul de vară cu vouchere“, a declarat Tímea Imecs-Ambrus, director de dezvoltare a afacerii.

