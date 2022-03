Uniți pentru Ucraina-Alba Iulia: 2500 de oameni de bine au făcut front comun înspre ajutorarea celor fugiți din calea războiului

„Dragi prieteni, astăzi este o zi specială. Grupul nostru împlinește o săptămână și are în acest moment peste 2500 de membri.

E puțin, e mult, nu pot să îmi dau seama. Însă îmi este foarte clar că genul acesta de mobilizare nu a mai existat în orașul nostru. Motivele sunt evidente, vorbim de război. Pe de altă parte, cu timpul, mobilizarea noastră poate să crească, să rămână la fel, sau să se diminueze. Ultima variantă e posibilă doar dacă și noi toți ne vom obișnui cu războiul, ne vom obișnui cu suferința, ne vom obișnui cu răul.

Însă rolul nostru este să ajutăm, și sper că această platoșă ne va apăra de orice neajuns. Unul dintre efectele cele mai extraodinare ale mobilizării noastre comune este faptul că am atras atenția multor instituții, firme, producători, societăți comerciale, ong-uri etc. În acest sens, am avut un ajutor formidabil din partea farmaciilor. Două exemple, din cele multe deja, este cel al farmaciei Galanthus și cel al producătorului de consumabile de laborator Meddo, împreună au donat (într-o singură zi) 4301 de lei. La ora actuală, suma strânsă din toate donațiile la un loc este de 41 594 de lei (o sumă consistentă, nesperată, a venit și dinspre Elit)!

Acum, câteva precizări.

1. Ați văzut deja mai multe postări legate de nevoia de haine, de cum trebuie să fie (spălate, dezinfectate, fără rupturi și potrivite pentru acest sezon), vă încurajăm în continuare să aduceți donațiile dvs. de orice fel la sediul Poliției locale și pe cât posibil donațiile să fie etichetate.

2. Ne bucurăm nespus că mobilizarea noastră s-a coordonat din prima zi cu toate autoritățile locale: primărie, consiliu județean, prefectură, poliție, jandarmerie etc. Vom continua această colaborare.

3. Acest punct este mai degrabă o rugăminte fierbinte. Vă rugăm mult, odată ce ne-ați contactat, să aveți încredere că ajutorul nostru e pe drum și că ne-am activat deja celula de acțiune, grupul nostru de lucru (inițiatori, autorități, voluntari, ong-uri etc). Așa încât, o repostare pe grup sau în altă parte a aceleași rugăminți de ajutorare riscă să creeze confuzie, neîncredere și, cel mai rău, haos. În mod cert, dacă noi nu putem ajuta, ne vom strădui să vă îndrumăm mai departe. Evident, subliniez, oricine e liber să acționeze în direcția cea mai bună pentru cei năpăstuiți. Nu este timp de acțiuni redundante, ci doar de focus.

4. Postărilor de pe grup la care s-a găsit o rezolvare, li se vor închide comentariile (nu vor fi însă șterse, pentru ca oricine să poată verifica istoricul grupului nostru!). În plus, dintre cei care postează pe grup și au luat deja contact cu unul dintre noi, iar între timp siuația s-a schimbat, luați legătura directă tot cu noi, nu mai creați o nouă postare. Rațiunea e simplă, prea multe postări redundante vor dilua din conținut.

Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!”, au transmis reprezentanții grupului de inițiativă civică Uniți pentru Ucraina-Alba Iulia