Unirea Alba Iulia, sezon departe de pretenții în Seria a 9-a a Ligii a 3-a! “Locul șase nu ne onorează, avem valoare de primele 4 poziții”, concluzionează antrenorul Adrian Bicheși

Unirea Alba Iulia a fost, în intersezon, singura divizionară terță ce a abordat noua stagiune cu o bancă tehnică modificată, după ce în funcția de antrenor principal a fost instalat Adrian Bicheși, ce l-a înlocuit pe Mihai Manea, tehnicianul cu care făcuse prima rocadă în urmă cu un an.

Finalmente, după o primă parte a sezonului agitată, marcată de problemele cu COVID-19, “alb-negrii” din Cetatea Marii Uniri iernează pe poziția a 6-a a ierarhiei Seriei a 9-a, cu 13 puncte adjudecate în 10 jocuri (procentaj de 43,3 la sută) și un golaveraj negativ (16-19), minus doi în clasamentul adevărului, o zestre ce poate fi considerată nemulțumitoare, ținând cont de valoarea efectivului albaiulian.

Comparativ, anul anterior, după 15 etape, Unirea era pe poziția a 12-a în Seria a 5-a a Ligii a 3-a, cu 16 puncte în 15 întâlniri (procentaj de 35,5 la sută). La finele lui 2018, cu Bicheși la timonă, s-a iernat pe locul al 9-lea, în Seria a 4-a, 19 puncte în 15 întâlniri (procentaj de 42,2 la sută).

“În mod categoric, mă așteptam la mai mult decât am reușit să obținem! Meciul de deschidere a sezonului, cu CS Universitatea Alba Iulia, l-am gestionat prost, am ajuns la prelungiri și lovituri de departajare în Cupa României, plătind tribut apoi, în campionat, cu CSO Cugir. Ne-am revenit la Sănătatea Cluj, însă a intervenit coronavirusul, care ne-a dat peste cap trei săptămâni”, a declarat Adrian Bicheși.

*Totul s-a bulversat din cauza pandemiei

Uniriștii au început prost sezonul, un umilitor 1-4 pe “Cetate” cu rivala CSO Cugir, dar s-au reabilitat în prima deplasare, 3-1, la Jucu, cu “virușii verzi”. Și de aici s-a tăiat filmul, efectivul condus de Adrian Bicheși fiind lovit serios de pademie. Jocul cu Unirea Ungheni a fost abordat cu numai 13 jucători, fiind pierdut acasă, în prelungiri 2-3, după 2-1 în minutul 82). A urmat o dezamăgire maximă, la Ocna Mureș, într-un 1-2 de neconceput cu nou-promovata (ce a bifat în etapa a 5-a primele puncte), dar și victoria extrem de importantă (3-1) în restanța cu liderul Unirea Dej, ce a suferit singura înfrângere stagională. După principiul “una caldă, alta rece”, s-a produs o nouă rușine internă (1-4 cu Avântul Reghin), dar și o serie bună, cu 7 puncte în 3 jocuri (victorii cu Sticla Turda și la Galda de Jos, remiză la Hunedoara), însă în derby-ul “de Alba”, sub Drăgana, considerat “momentul relansării”, s-a consemnat o altă decepție.

Fără tăgadă, problemele s-au invit la partidele de pe teren propriu: numai două câștigate, 3 înfrângeri, golaveraj 9-13. “Nu ne ascundem în spatele pandemiei de coronavirus, dar a fost o perioadă foarte complicată. Rezultatele negative au fost o consecință a acelor evenimente. S-a restartat totul în pregătire, aveam un plan și am fost obligați să ne abatem de la el. Erau mulți jucători absenți în același timp, rezultând jocuri la care pur și simplu nu am reușit să facem mai mult, partidele cu Viitorul Șelimbăr din Cupă, Unirea Ungheni și CS Ocna Mureș. Am suferit foarte mult”, a mai adăugat antrenorul în vârstă de 50 de ani.

“Locul șase nu ne onorează”

Anul 2020 a fost unul critic pentru Unirea Alba Iulia, ce n-a disputat niciun joc oficial până în septembrie, rezultând o pauză îndelungată de mai bine de 9 luni! Asta întrucât în prima rundă a returului precedent, din motive financiare, în martie, albaiulienii nu s-au prezentat și au pierdut la “masa verde” jocul de acasă cu Viitorul Șelimbăr. Retragerea șocantă din campionat a amenințat serios, dar s-a întrerupt campionatul și au venit banii din Arabia Saudită în contul transferului lui Nicolae Stanciu, infuzie ce a adus liniștea temporară.

„Mă bucur că am strâns rândurile și am reușit, din mers, rezultate ce ne-au adus cât de cât liniștea. Locul pe care ne situăm în prezent nu ne onorează, ne doream altceva, întrucât eu consider că valoric suntem între primele 4 echipe din serie”, a încheiat Bicheși.