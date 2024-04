Un tânăr din Alba participă la SERP Conf 2024, cel mai mare eveniment de SEO din Europa Centrala si de Est. Ce discută profesioniștii în optimizarea pentru motoarele de căutare

Iulian Ghișoiu, un tânăr din Sebeș, pasionat de SEO, fondator și general manager al TargetWeb, una dintre cele mai puternice agenții de Search Engine Optimization (SEO) din România, responsabilă de propulsarea pe primele locuri în lista de rezultate oferite de un motor de căutare, la cuvintele cheie, participă la cel mai important eveniment de profil din acest an din Europa Centrală și de Est. Într-o postare pe facebook, Ghișoiu a sintetizat principalele discuții și preocupări ale specialiștilor SEO aflați la conferință:

”Particip la SERP Conf. , cel mai mare eveniment de SEO din Europa Centrala si de Est din acest an. Am avut onoarea de a discuta cu cativa dintre cei mai buni speakeri de SEO la nivel mondial, și să asist la prezentarile lor.

Am extras cateva idei de la cativa speakeri, în prima zi a evenimentului:

Jano Alderson:

– Cea mai ieftină și eficientă metodă de a crește securitatea, eficienta și viteza de incarcare a unui site este de a folosi Cloudflare. Insa cu grija si multe teste inainte.

– Edge Images / plugin de Wp, ajuta la cresterea vitezei de încărcare a unui site

Patrick Stox (Ahrefs ) a prezentat statistici si recomandari :

– Nu fă nofollow la paginile interne.

– Fă Nofollow la toate link-urile externe sau interne de pe paginile UGC

– Metadescription lipseste sau este gol la 72.93% dintre pagini ( analiza la peste 1000000 de site-uri )

– Google rescrie titlurile la 33.4% din site-uri

– Text size este super important

– Textul de la alt este considerat ca orice text de pe pagina

– Google a indexat 130 trilioane de pagini web, adica 0.007% din toate paginile existente pe Internet.

Dixon Jones (inLinks) , una dintre legendele SEO la nivel mondial, a avut o prezentare fantastica.

– Puterea ChatGPT variaza in functie de cine il foloseste si cu ce scop

– Nu conteaza prompt-ul, conținutul bazat pe dorinta utilizatorilor va dainui.

In discutia pe care am avut-o cu el, am discutat despre un parteneriat si m-am bucurat foarte mult sa il cunosc si personal.

Alexandra Tachalova ( Digital Olympus )

– Sa ai un brand puternic, este cel mai important factor de clasare in Google.

– Obtine link-uri de la site-uri cat mai relevante business-ului tau

– Cele mai bune link-uri sunt cele care ofera o valoare utilizatorului

– Gandeste-te de doua ori inainte sa pui pe pauza activitatea de link building ( pentru ca iti poate une in cap site-ul dupa un timp )

– Noul rol al unui expert in link building ar trebui sa fie de expert in brand building” a scris Iulian Ghișoiu pe pagina de faacebook.

