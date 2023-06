Un tânăr din Alba, MORT DE BEAT și fără permis, a furat o mașină, iar apoi a abandonat-o ca să scape. A fost REȚINUT de polițiști.

Un pădurar din Sebeș, cercetat pentru LUARE DE MITĂ. Bărbatul este acuzat că a primit bani periodic pentru a permite furtul de lemne.

Procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus, la data de 29.06.2023, punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva unui inculpat – pădurar în cadrul Ocolului Silvic Sebeş, pentru săvârșirea infracțiunii de „luare de mită” în formă continuată, prevăzută de art. 289 alin. 1 C. pen. raportat la art. 6 și 7 alin. 1 lit. c din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen.

S-a reţinut, în esență, faptul că, în cursul anului 2022, între inculpat și denunțătorul care a sesizat fapta la data de 06.06.2023, a intervenit o înțelegere în baza căreia inculpatul ar fi primit sume de bani periodic, al căror cuantum nu se poate stabili cu exactitate la acest moment, pentru a permite denunțătorului, singur sau însoțit de persoane alese de el, să sustragă lemne din pădurea administrată de către inculpat, situată lângă localitatea Petrești-Sebeș.

În urma percheziţiei domiciliare efectuate în cauză, de la locuinţa inculpatului a fost ridicată suma de 4400 euro.

La data de 29.06.2023, procurorul a dispus luarea faţă de inculpat a măsurii preventive a controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile. Alături de alte obligaţii specifice măsurii preventive dispuse, întrucât infracţiunea s-ar fi comis în legătură cu atribuţiile de serviciu ale inculpatului, acestuia i-a fost interzisă exercitarea meseriei, inclusiv a atribuţiilor sale legate de paza şi administrarea pădurii repartizate.

Procurorul continuă cercetările în cauză, pentru lămurirea tuturor împrejurărilor de fapt şi de drept, în vederea stabilirii răspunderii penale.

Pentru efectuarea urmăririi penale, în cauză s-a procedat şi la delegarea ofiţerilor din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Alba.

Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, necesară în vederea propunerii sau luării unor măsuri preventive, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.