Un român plecat la muncă în Italia a murit pe drumul de întoarcere acasă, pe autostrada A1 Sebeș-Deva. Sentința Judecătoriei Sebeș

Alba Iulia va avea sală POLIVALENTĂ. Primarul Gabriel Pleșa anunță că au început demersurile pentru realizarea documentației

Sala polivalentă a municipiului Alba Iulia urmează să fie situată în cartierul Recea. Proiectul va fi finanțat de Compania Națională de Investiții.

Edilul Gabriel Pleșa a declarat pentru ziarulunirea.ro că sala va dispune de aproximativ 3.000 de locuri și va fi construită pe un teren de 4 hectare.

”De un an de zile am planuri pentru construirea unei săli polivalente în Alba Iulia, dar abia acum am reușit să procurăm toată suprafața. Este un proiect finanțat de Compania Națională de Investiții.

E o sală polivalentă, singura condiție este să lăsăm și echipa națională de baschet să se antreneze acolo, în mod gratuit, 2 săptămâni pe an. Va fi în zona Brândușei, după cartierul Recea. Acum se află acolo Baza Sportivă ”Constructorul”. Acela este terenul nostru, iar terenurile de tenis care se află în acest moment acolo le vom reloca tot în cadrul acestui proiect, tot în aer liber.

Sala polivalentă va dispune de 3.000 de locuri. Am văzut acest proiect pe hârtie la Sfântul Gheorghe. Pentru Alba Iulia ar fi super! În acest moment suntem în faza în care urmează să comandăm studiul de fezabilitate și PUZ-ul. După ce vom avea acestă documetație voi merge cu ea la compania națională de investiții. Noi suntem trecuți pe lista sinteză a Companiei.

Ne-a luat destul de mult timp deoarece proiectul va fi dispus pe 4 hectare de teren. Nu aveam cum să o fac mai repede pentru că acolo sunt necesare și locuri de parcare. Demersurile le-am început de toamna trecută dar ne-a luat puțin timp situația cu terenul. Noi aveam acolo doar vreo 2 hectare, am discutat cu cei de la Baza Sportivă ”Constructorul” și au fost de-acord cu proiectul și cu relocarea terenurilor de tenis. ” a declarat Gabriel Pleșa pentru ziarulunirea.ro.