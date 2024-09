Un nou tip de CONCEDIU în România: Cine sunt posibilii beneficiari? Propunere legislativă depusă recent în Parlament

Un nou tip de concediu ar putea să apară în România. Părinții de gemeni sau multipleți ar putea beneficia de un concediu simultan de șase luni pentru creșterea nou-născuților, conform unei propuneri legislative recente depuse în Parlament.

Mai mult, părinții vor beneficia de un asistent plătit de stat pentru a-i ajuta în îngrijirea copiilor în această perioadă.

Inițiativa are scopul de a sprijini familiile și de a combate scăderea demografică din România. În ultimul an, România a înregistrat peste 2.000 de perechi de gemeni, conform datelor Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.

Această tendință este în creștere la nivel global, cu o rată a nașterilor de gemeni care a crescut cu o treime din anii 1980. Aproximativ 1,6 milioane de perechi de gemeni se nasc anual, în mare parte ca rezultat al tratamentelor de fertilitate.

Părinții ar putea beneficia de concediu simultan de jumătate de an pentru creșterea nou-născuților. Ambii părinți pot lua concediu în același timp, ceea ce le permite să împărtășească responsabilitățile de îngrijire a copiilor, facilitând astfel o tranziție mai ușoară în perioada de adaptare.

Cele patru luni suplimentare de concediu vor fi acoperite de stat, efortul bugetar estimat fiind de puțin peste 36 de milioane de lei.

Deputatul UDMR Andrea Csep a declarat că a depus în Parlament un proiect de lege pentru acordarea unui ajutor de 35.000 de lei familiilor cu mulţi copii, pentru achiziţionarea unor maşini cu şapte locuri.

„Vrem să ajutăm familiile să achiziţioneze o maşină mai mare, legea pe care am iniţiat-o prevede 35.000 lei ca şi sprijin pentru familii pentru cumpărarea unui autovehicul nou, de şapte persoane, acest sprijin pentru cumpărarea autovehiculului se acordă doar familiilor care au cel puţin trei copii. Este foarte interesant că am început să vorbesc despre aceste proiect de lege şi deja au venit propuneri din partea cetăţenilor. Mi-au semnalat că nu m-am gândit la copiii cu dizabilităţi, fiindcă aceste maşini pentru şapte persoane sunt cele care se pot adapta şi pentru scaune cu rotile (…) Am spus că atunci când vom discuta în Parlament această propunere, voi ţine cont de aceste remarci. Şi eu sunt mama a trei copii şi ştiu ce înseamnă să nu ai loc în spate, mai ales când ai doi gemeni şi o fetiţă mai mare dar nu o poţi aşeza în faţă”, a declarat Andrea Csep.

