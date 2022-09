Un ministru propune dușul în doi pentru a economisi la facturi: „Nu mai este confortabil pentru toată lumea după o anumită vârstă”

Cei care postează poze cu mașini scumpe pe rețelele de socializare riscă să fie verificați de către ANAF. Vor fi aplicate amenzi sau chiar confiscarea autovehiculului

Agenția Națională de Administrare Fiscală va începe să urmărească postările din cadrul rețelelor de socializare și vor verifica pe cei care își prezintă viața plină de opulență pe internet, însă care nu se regăsește în declarațiile de venit.

Acest sistem functioneaza foarte bine de ani de zile in strainatate, in tari precum Spania, Germania sau Franta, unde inspectorii financiari verifica in permanenta concordanta intre stilul de viata online si cel care reiese din declaratiile de avere. Astfel, cei care vor parea ca au venituri care depasesc cu mult pe cele declarate sau detin bunuri foarte scumpe vor fi verificati la sange de catre ANAF.

Cei care vor continua sa epateze pe retelele sociale risca sa aiba grav de suferit din cauza mandriei. Este foarte posibil ca mandria si lauda sa le aduca mari probleme atunci cand vor fi verificati, daca nu vor putea demonstra cum au intrat in posesia masinilor scumpe. Pe de alta parte, pentru ca un sistem sa functioneze in mod corespunzator este indicat ca toata lumea sa actioneze legal.

Reprezentantii fiscului sunt de parare ca astfel de controale sunt mai mult decat necesare, avand in vedere ca exista multe persoane care nu isi pot justifica veniturile si bunurile de mare valoare. Pentru unele persoane aceasta poate fi vazut ca o masura punitiva, in timp ce altii considera ca este un mod de educare foarte bun, prin care romanii sa ajunga sa se responsabilizeze si sa adopte un comportament legal.

Acestea fiind spuse, in cazul in care obisnuiesti sa postezi pe internet bunuri de mare valoare, dar pentru care stii ca nu poti face o dovada a provenientei lor, ai doua optiuni la indemana. Fie iti declari veniturile, platesti taxe pentru ele si intri in legalitate sau, ar trebui sa renunti la acest obicei pentru a nu primi o vizita neasteptata si amenzi usturatoare sau chiar confiscarea autovehiculului.