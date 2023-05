Un bărbat din Ighiu, cu mandat de executare, a fost depistat de polițiști și depus la Penitenciarul Aiud

VIDEO| Prichindeii de la Grădinița nr. 9 din Alba Iulia, la „Vânătoare de icoane La Museikon”: Vizitarea expoziției și atelier de gravură

Preșcolarii de la Gradinița cu p.p. nr.9 din Alba Iulia au descoperit în expoziția Museikon, o parte din zestrea bisericilor strămoșilor lor, au aflat despre icoane, cărți vechi și au participat la o „Vânătoare de icoane”.

”În cadrul vizitei am încercat să facem o vânătoare de comori, în care micuții au identificat icoane de la noi din expoziție, am vizionat filmulețul cu realizarea replicii icoanei Făcătoare de minuni de la Nicula și am încercat să facem un atelier de gravură după lucrările pictate pentru biserica din Șilea. Întotdeauna ne încântă vizita celor mici care sunt extrem de curioși, de bucuroși că descoperă un spațiu nou pentru ei în Alba Iulia”, au transmis reprezentanții Museikon.

Activitatea s-a desfășurat în cadrul parteneriatului educațional „Cu gentuța la Muzeu” , parteneriat pe care gradinița o desfășoară de mai mulți ani cu Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia.

Cu ocazia acestui parteneriat ne-am propus familiarizarea copiilor cu muzeul ca instituție, cu rolul acestuia, cu specificul activității acestuia, prin joc, comunicare și activități practice.