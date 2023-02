Un bărbat din Alba l-a lovit cu pumnii în față pe cel căruia îi făcuse cinste cu o bere: Victima l-a iertat dar magistrații nu

Vremea postului, în lumea satului!

În tot ținutul moțesc există o rânduială nescrisă, bunica Crucița îmi spunea asta, ca mai apoi copil fiind să aflu și singură!

Se așteaptă înfloritoarea primăvară o dată cu începerea postului, fiindcă toate se înnoiesc: oamenii, vremea și bucuria.

Și ce mai bucurie!? Când în ziua Paștelui, cerurile se deschid. Tot drumul e o nevoință oarecum firească, fiindcă nu se postește doar de bucate, e o înfrânare de la toate păcatele omenești! A învăța să nu te risipești și a tăcea mai mult decât a vorbi este primordial, a-l urma pe Hristos în vremea când toate cărările se fac nevăzute!

Satul, oamenii satului trec prin această perioadă altfel, la alte dimensiuni spirituale raportându-se mereu la tradiția străveche fiindcă toată casa postește, toată casa se nevoiește, toata casa ajută, ca în cele din urmă toată casa se bucură! Înfrânarea de la bucate nu e de ajuns fiindcă această vreme vine sa ne amintească si de lucrurile mărute: o vizită făcută celui bolnav, o haină dăruită celui care are nevoie, un pahar de apă celui însetat! E o vreme, e o lume în care cu toții ar trebui să ne dorim să fim buni, nu bine! Să ne liniștim și să încercăm a „fugi” de zarva lumii, măcar câteva ore pe zi, o deconectare din on în off cred ca ar face foarte bine fiecăruia dintre noi, rămânând cu noi înșine și de ce nu, însuși cu Dumnezeu!

Întârziată să nu ne fie vremea!

Post cu bucurie!

Andreea Codrea