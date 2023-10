Un bărbat din Alba, înscris în registrul agresorilor sexuali a „uitat” să facă vizita periodică la poliție: Ce motiv a invocat

PENSII 2024: Câți bani vor primi pensionarii de la 1 ianuarie, după majorarea de 13,5%. Noua lege va fi adoptată anul acesta

Marcel Ciolacu, premierul României, a declarat sâmbătă, 28 octombrie, că de la 1 ianuarie 2024 toate pensiile din România vor crește cu rata inflației din 2023, adică 13,8%. În plus, Parlamentul urmează să adopte anul acesta noua lege a pensiilor, care va fi aplicată din 2024, pe măsură ce vor putea fi adaptate mecanismele logistice.

„Haideți să lămurim un pic lucrurile. România are legi. La anul, conform legii, vom avea o indexare de 13,8%. Este indicele de inflație pe anul trecut. Știți foarte bine că data trecută, când era prim-ministru domnul Nicolae Ciucă, pentru că inflația în anul curent era mult mai mare, am hotărât să aplicăm același lucru. Prin două componente one off (sune acordare o singură dată pensionarilor cu pensii mici, n.r.) – astfel am putut constituțional să mărim pensiile mai mici. De la această aceată bază am plecat.

În viitoarea lege se regăsește din nou acest fapt că trebuie cu indicele de inflația anual intervenit pe pensii. Eu cred că până la sfârșitul lunii noiembrie vom trece noua lege a pensiilor prin parlament. Pe urmă, ea va urma să fie pusă în aplicare de la 1 ianuarie. În ea sunt prevăzute închiderea anumitor inechități. La 1 ianuarie, pensiile toate se măresc cu 13,8%”, a declarat Ciolacu.

Premierul a ținut să sublinieze că, în primă fază, toată lumea va primi același procent.

„Toată lumea. Așa e legea, e neconstituțională dacă se aplică altfel. Inechitățile se vor repara în noua lege a pensiilor, e cu totul altceva. Deci la 1 ianuarie toate pensiile se măresc cu 13,5 indicele de inflație. Asta e un lucru clar. Eu îmi doresc, şi așa am convenit și cu Comisia, ca legea să fie promulgată la 1 ianuarie, ca pe urmă ministerul să aibă câteva luni ca să o poată pregăti să o pună în aplicare”, a mai afirmat premierul Marcel Ciolacu.

Câți bani vor primi românii după creșterea pensiilor

În acest moment, pensia minimă (indemnizația socială pentru pensionari) este de 1.125 lei. Dacă se va aplica majorarea de 13,5% promisă de premier, pensia minimă în 2024 va fi de 1.276 lei.

În ceea ce privește punctul de pensie, acesta este acum de 1.785 lei. După aplicarea majorării anunțate de către Marcel Ciolacu, acesta va ajunge la 2.025 lei.