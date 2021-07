Un bărbat din Alba a furat cardul unei colege şi a făcut cumpărături de peste 1.000 de lei. Cum l-au pedepsit magistrații

Un bărbat de 50 de ani din Zlatna este judecat pentru efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, după ce a sustras un card bancar din geanta unei colege de serviciu, după care a efectuat mai multe tranzacţii în magazine din oraş.

Fapta a avut loc în noaptea de 17/18 octombrie 2019, când cei doi se aflau la muncă, în schimbul al treilea, la o societate din Oarda de Jos. În jurul orei 06:00, inculpatul (S. N.) i-a luat persoanei vătămate portofelul din geanta din vestiar.

În portofelul acesteia se afla un card bancar emis cu ajutorul căruia inculpatul a efectuat, în data de 18 octombrie 2019, un număr de 20 de tranzacţii contactless neautorizate, în valoare totală de 1.118 lei. Toate aceste plăţi au avut un cuantum sub 100 lei astfel încât nu a fost necesară introducerea codului PIN. Femeia a declarat poliţiştilor că şi-a lăsat bunurile în vestiarul unităţii, pe care nu l-a asigurat, iar la ieşirea din schimb a constatat că îi lipseşte portofelul, în care avea 4 carduri bancare. Acesta a arătat că, în data de 20 octombrie 2019, a sunat la bancă pentru a blocarea cardului emis de aceasta şi i s-a comunicat că s-au efectuate plăţi contactless cu acesta.

Bărbatul a fost identificat rapid şi a fost chemat pentru audieri, unde a recunoscut faptele. Trimis în judecată, bărbatul a recunoscut în integralitate învinuirea şi fapta aşa cum i s-a adus la cunoştinţă şi cum au fost reţinute prin actul de sesizare al instanţei, menţinându-şi declaraţiile date în cursul urmăririi penale. A plătit şi prejudiciul provocat, situaţie care i-a adus o pedeapsă mai blândă.

”Se reţine, în favoarea acestuia, că nu a mai fost condamnat anterior pentru săvârşirea de fapte penale, fiind la primul contact cu legea penală, potrivit fişei de cazier. În ceea ce priveşte circumstanţele sale personale, acesta are 50 de ani, este cetăţean român, căsătorit, are un copil minor, studii liceale, având loc de muncă. Prin urmare, inculpatul este o persoană bine integrată în societate.

Referitor la conduita inculpatului după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, instanţa reţine că acesta a colaborat cu organele judiciare pe parcursul procesului penal, având o atitudine sinceră, de regret şi de recunoaştere a faptelor atât în cursul urmăririi penale, cât şi în faza de judecată, conduită ce a condus la o economisire de resurse umane şi financiare şi la soluţionarea cu celeritate a cauzei. De asemenea, acesta a achitat în integralitate prejudiciul cauzat persoanei vătămate şi s-a împăcat cu aceasta în privinţa infracţiunii de furt, în privinţa căreia este posibilă împăcarea”, se menţionează în hotărârea Judecătoriei Alba Iulia din 30 iunie 2021.

Prin urmare, instanţa l-a condamnat pe acesta la pedeapsa de 1 an şi 6 luni de închisoare, cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 2 ani. În plus, acesta trebuie să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Alba sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. De asemenea, va trebui să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile. Hotărârea Judecătoriei Alba Iulia a rămas definitivă.