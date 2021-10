Tudor Balu, talentatul voleibalist din Blaj, a debutat pe prima scenă pentru vicecampioana SCM Zalău

Acum un deceniu, în toamna anului 2011, Nicolae Stanciu părăsea divizionara secundă Unirea Alba Iulia pentru un transfer la FC Vaslui, contra sumei de 220.000 de euro. Au trecut 10 ani, iar jucătorul descoperit și crescut de antrenorul Alexandru Kalanyos are toate șansele ca la finele acestui an să fie desemnat cel mai bun fotbalist român în anchetele tradiționale.

Mijlocașul Slaviei Praga scrie istorie pentru Alba și sparge toate recordurile: în 2016 a fost primul jucător din județ prezent la un turneu final, Campionatul European din Franța; în acest an, când a reușit eventul în Cehia a devenit cel mai titrat fotbalist din Alba, cu 11 trofee și câștigarea titlului în trei țări diferite (România, Belgia, Cehia). Desemnat cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia în luna iulie, Stanciu a mai stabilit o bornă: primul fotbalist din județ ce a purtat banderola de căpitan al echipei naționale, în septembrie, pe “Arena Națională”, în partida România – Liechtenstein 2-0, din preliminariile Campionatului Mondial 2022, ajungând la 52 de selecții și 11 reușite pentru prima reprezentativă.

Jucătorul originar din Craiva, ce a deslușit tainele “sportului rege” la Unirea Alba Iulia, a împlinit 28 de ani în 7 mai și a avut cel mai bun sezon din carieră, cu reușite de excepție: 16 goluri, în trei competiții (campionat, 12 reușite, Europa League și Cupa Cehiei), dar și 8 pase decisive în cele 45 de partide susținute în ediția 2020/2021 pentru Slavia. Stanciu a devenit între timp principalul sponsor al formației sale de suflet, Unirea Alba Iulia, care a trăit în ultimi ani numai din banii încasați în urma transferurilor sale, suma totală pe care a fost vândut ex-uniristul (la Anderlecht, Sparta Praga, Al Ahli, Slavia Praga) fiind de 22,7 milioane de euro!

Alexandru Kalanyos, antrenorul ce a șlefuit generații întregi de juniori unirști (să pomenim doar numele lui Al. Giurgiu, P. Păcurar sau Fl. Ilie), crede că 2021 va fi anul “Copilului”, cum îi place să-i spună internaționalului român. “De când a venit la fotbal, la 10-11 ani s-a văzut clasa, iar eu am avut viziune că va ajunge fotbalist peste ani. Cu modestie și muncă a făcut foarte mult, a crescut, s-a dezvoltat. Este sclipitor, numărul 10 și liderul incontestabil al Naționalei. Vă dați seama ce mândru mă simt, un albaiulian getbeget să ajungă să poarte banderola echipei naționale. Cred că la finalul acestui an ne vom bucura de o altă premieră, Stanciu va deveni pentru pirma oară fotbalistul anului, după ce în ultimii doi ani a fost pe locul al treilea al topurilor tradiționale. Am vorbit cu el și își dorește enorm să se califice cu România la un Campionat Mondial”, a afirmat Kalanyos (46 de ani) într-o emisiune la Radio Unirea FM.

Nicolae Stanciu (28 de ani) a jucat meciul cu numărul 100 pentru Slavia Praga, campioana Cehiei, un jubileu sărbătorit cum se cuvine: ex-uniristul a primit banderola de căpitan și l-a răsplătit pe antrenorul Jindrich Trpisovsky cu o evoluție excelentă, fiind coautor la două goluri în disputa cu Slovan Liberec, scor 3-1 (1-0), din runda a 11-a a 1.Liga. A părăsit terenul în minutul 83 ovaționat de cei 12.000 de spectatori de pe “Eden Arena”. Slavia venea după două înfrângeri, cu Feyenoord și cu rivala Sparta Praga (primul eșec din campionat), dar a ajuns astfel la 54 de meciuri fără înfrângere pe teren propriu și este pe locul 3 (25 de puncte), la 5 “lungimi” de liderul Viktoria Plzen, însă cu un meci mai puțin. Joi are meci în Europa Conference League, în Israel, cu Maccabi Haifa, iar duminică joacă în deplasare cu Ceske Budejovice (locul 9, 14 puncte)

*”Mi-a plâns sufletul pe <<Cetate>>”

Actualmente antrenor principal la Performanța Ighiu (Liga a 4-a), fostul unirist speră ca Andrei Roșu, un alt jucător căruia i-a modelat destinul începând de la Unirea Juniors, să urce spre prim-planul fotbalului românesc.

“La 16 ani, la fel ca Stanciu, Roșu a trecut printr-o perioadă delicată, din pricina unei operații la ligamente. L-am revitalizat la Micești, a fost golgheter în Liga a 3-a la Șelimbăr și a debutat cu gol în eșalonul secund. Îl așteptăm să ducă la departe tradiția, totul depinde doar de el”, a mai spus Kalanyos.

Nu a dorit să comenteze prea mult ce se întâmplă la Unirea Alba Iulia, însă a povestit un episod sugestiv:

“Eram la stadion, am traversat acel tunel de acces la vestiare și am întrebat câte e scorul. Când am aflat că Bistrița conduce cu 4-0, am plecat capul și am simțit că îmi plânge sufletul. Alba Iulia are nevoie de echipă! Dacă nu va fi o formație de Liga a 2-a în anii următori, toți copiii de 14-16 ani crescuți în acest timp la diverse cluburi de juniori, se vor pierde, întrucât nu au motivația necesară”, a afirmat Kalanyos pentru sursa mai sus citată.

Sursa foto: Slavia Praga