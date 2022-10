Trafic reluat pe podul de pe strada Stadionului, din Aiud: A fost efectuată recepția parțială a lucrărilor

FOTO| Povestea emoționantă a unei cățelușe loiale din Alba: Nu s-a mișcat de lângă mormântul stăpânului deși familia a aruncat-o în stradă

O cățelușă din Alba este nedespărțită de mormântul stâpânului său, însă din nefericire loialitatea nu a fost răsplătită de membrii familie, care la moartea stăpânului a aruncat-o în stradă. Prin ce aventuri a trecut povestește pe Facebook, Andreea Berar.

„O cunoștință m-a sunat in seara asta in disperare. Fusese in vizită la rude, iar astăzi, la plecare, a mers și la cimitir la socrul acesteia. Acolo a văzut, dormind pe mormânt, cățelușa pe care o știa a familiei rămase la țară. In realitate, la moartea socrului, ceilalți membri ai familiei au aruncat și cățelușa care l-a iubit pe acel domn atat timp cât a trăit.

Mititica, loială, nu s-a mișcat de lângă mormant, au spus sătenii.

Este atât de slabă, uscată. Cine știe când a fost ultima dată când a prins vreun colț de pâine. Am fost pusă in fața faptului împlinit. Nu am știut nimic despre poveste decât în seara asta când mi-au spus că li s-a rupt inima sa o lase acolo și au luat-o in mașină, cu gândul sa ii dea drumul in față la bloc unde locuiesc, ce fac, unde o pun? Nu am niciun țarc liber. Momentan e într-un garaj, am temă pentru acasă toată noaptea să îmi storc creierii.

Și mă urmărește întrebarea: DE CE SUNTEM ATÂT DE RĂI? Ce vină au sufletele astea că s-au născut pe lumea asta? Ele stiu sa ne iubească, necondiționat! Noi nu le merităm, simplu”, a scris Andreaa Berar pe Facebook.