Tenismena Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), victorie în două seturi în primul tur la WTA Transylvania Open Cluj-Napoca

Albaiulianca Miriam Bulgaru s-a calificat în turul secund al turneului WTA de la Cluj-Napoca, învingând-o pe Ipek Oz (Turcia), scor 7-5, 6-3 în primul tur al competiției, după o prestație consistentă.

Pas cu dreptul în Transylvania Open, a 3-a ediție, pentru tenismena în vârstă de 25 de ani (208 WTA) într-un duel cu o oponentă clasată pe poziția 210 în ierarhia mondială, întâlnirea încheindu-se după o oră și 55 de minute.

Sportiva din Cetatea Marii Uniri s-a calificat în turul al doilea unde o va întâlni, miercuri, 18 octombrie, pe Rebeka Masarova (a 4-a favorită)

Victoria împotriva tenismenei venite din calificări s-a conturat în două seturi, primul fiind echilibrat (4-3 raportul breack-urilor în favoarea uniristei), iar al doilea a fost controlat de albaiuliancă. Miriam Bulgaru a beneficiat de un wild card pentru a accede pe tabloul principal, iar următoarea oponentă va fi Rebeka Masarova (Spania, WTA 67), favorita nr. 4 învingând-o pe Norma Noga Akugue (Germania), scor 6-4, 6-0.

Transylvania Open WTA 250, cel mai bun turneu din lume la categoria WTA250 în 2022, a început astăzi, după ce zilele trecute au fost calificările. Meciurile se joacă indoor, pe hard, în sala polivalentă BT Arena din Cluj-Napoca. Sala a fost împărțită în două terenuri de joc: Terenul Central și Terenul 2. În total, 32 de jucătoare vor concura la meciurile de simplu, și 16 echipe la dublu. În joc sunt puse 280 de puncte WTA și premii în valoare de 259.303 dolari.

„Îmi doresc să arăt un tenis foarte bun, dacă nu chiar cel mai bun tenis al meu, pentru că vin după cea mai bună perioadă a mea, o lună în care am făcut prima mea semifinală de WTA, la Ljubljana, după o finală de ITF 60k la Viena. Acum, vreau să arăt un nivel foarte bun și la un WTA mai mare, 250-ul de la Cluj. Vreau să bucur oamenii care vin să se uite, mai ales că sunt aproape de Alba Iulia, de casă, și o să fie foarte multe lume în tribune. Simt asta ca pe un lucru foarte pozitiv, îmi doresc să creez o energie între mine și public, mai ales că am stilul acesta al meu mai pe spectacol.

Ești prima oară la turneul de la Cluj. Cum ți se pare atmosfera?

Totul mi se pare super, totul este high level, mă bucur că văd așa ceva la mine în Transilvania. Simți că toată lumea vrea să te ajute, vrea să te facă să te simți bine ca jucător. Să avem așa turneu în România e un avantaj pentru mine și pentru generația mea și sper să putem fructifica șansa asta. E și ocazia asta specială de a ne conecta cu publicul. Eu am jucat mai mult pe afară, unde mai ai câte un fan, dar aici chiar poate să vină multă lume, iar asta te poate ajuta, poate să schimbe chiar finalul unui meci.

Au mai rămas câteva săptămâni și câteva turnee din 2023. Cum vezi bilanțul acestui sezon?

Aș zice că a fost cel mai bun an din cariera mea. Am jucat la două Grand Slam-uri, am jucat câteva turnee mari, niște experiențe la care am visat de când eram mică. Niște experiențe care mă motivează enorm. Îmi doresc să rămân cât mai mult aici, în lumea WTA„, a declarat Miriam Bulgaru, într-un interviu pentru treizecizero.ro.

Foto: Transylvania Open