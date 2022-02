Sute de mesaje de condoleanțe pentru Corneliu Olar, deputatul moților. „De acolo de sus va veghea ca moții lui să aibă o viață bună”

Pe rețelele de socializare au început să curgă mesaje de condoleanțe pentru Corneliu Olar, deputat PNL de Alba, cunoscut de mulți ca deputatul moților, decedat în noaptea de luni spre marți, după o lungă şi grea suferinţă.

De la președintele liberal, Florin Cîțu, la colegi de partid, parlamentari și oameni simpli, sute de oameni au transmis mesaje de condoleanțe familiei îndurerate.

Corneliu Olar a fost, în ultima perioadă, internat într-un spital din Bucureşti, dar de curând a fost transferat la Alba, pentru a fi mai aproape de familie.

Anunţul privind decesul acestuia a fost făcut pe pagina de Facebook a deputatului. Corneliu Olar urma să împlinească 63 de ani în aprilie.

„Astăzi, a plecat dintre noi un om extraordinar, Corneliu Olar – Deputatul Moților. Corneliu Olar a muncit și a luptat pentru oamenii din Țara Moților și a promovat neîncetat frumusețea locului. Condoleanțe familiei! Dumnezeu să-l odihnească!”, Florin Cîțu, președintele PNL.

„În viață, primim două lucruri cu adevărat prețioase: familia și prietenii. Indiferent de ce faci și încotro te îndrepți ei vor rămâne mereu alături de tine. O spun din inimă, pentru mine Corneliu Olar a fost cu adevărat un dar, un prieten căruia, azi, simt că nu am apucat să-i mulțumesc destul. A știut să fie tot ceea ce a fost nevoie să fie: un bărbat cu caracter, puternic pentru cei slabi, scut pentru moți și un coleg cu loialitatea și datoria achitate față de toți. Rămas bun, prieten drag!” a transmis europarlamentarul Mircea Hava.

„Drum bun spre Împărăția cerurilor, Cornel! A fost primarul comunei Horea și deputat in Parlamentul României, tata și bunic. A fost deputatul motilor și a luptat pentru moți toată viața lui. A fost un luptător, dar nu a putut câștiga războiul cu o boala necrutatoare! Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Sper ca moții nu îl uite niciodată!”, a scris deputatul Florin Roman.

„A trecut la cele veșnice colegul nostru, Corneliu Olar, Dumnezeu să-l odihnească!”, a transmis senatorul Sorin Bumb.

„Ne-a părăsit mult prea devreme, un om deosebit și un prieten drag, Corneliu Olar. După o lungă și grea suferință a plecat la Ceruri. Deputatul Moților, așa cum a fost cunoscut de toată lumea, cel care a luptat în Parlament și care a promovat multe legi pentru locuitorii Apusenilor, nu va fi uitat niciodată. Sunt convins că de acolo de sus va veghea ca moții lui să aibă o viață bună. De acum rămâne în inimile noastre, a celor care l-au iubit și l-au prețuit. Rămas bun, Corneliu dragă! Dumnezeu să te odihnească în pace și să aibă grijă de sufletul tău bun”, a transmis primarul orașului Câmpeni, Cristian Pașca.

„Am primit cu profundă tristețe vestea trecerii în neființă a colegului meu Corneliu Olar. În aceste momente grele doresc să transmit familiei îndoliate multă putere. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, deputatul de Alba Radu Tuhuț.

„O veste foarte tristă care lasă un gol în inimile colegilor din Parlament și cu siguranță, în ale moților din Alba și Munții Apuseni, pe care i-a reprezentat cu onoare în Legislativ! Condoleanțe familiei lui Corneliu Olar Prietene, mulțumesc pentru amintirile frumoase! Să te odihnești în pace!”, este mesajul deputatului de Vrancea Ion Ștefan.

„Familia liberală a pierdut astăzi un membru pentru care valorile naționale au reprezentat o icoană. Îi mulțumim lui Corneliu Olar pentru exemplul de românism pur promovat de la tribuna Parlamentului. Drum lin, Corneliu Olar!

Transmitem condoleanțe familiei îndoliate!”, Daniel Fenechiu – lider al senatorilor PNL.

„Dormi în pace OM minunat!”, deputatul de Alba, Daniel Gheorghe Rusu.

Sute de mesaje de la oameni au fost postate pe pagina deputatului

„Doamne, nu pot să cred! Dumnezeu să îl ierte si sa il odihnească în pace, iar familiei îndurerate-multa putere pentru a putea trece peste această grea încercare! „Un Om adevărat cu suflet mare a plecat la cer”! De acum Țara Motilor e mai săracă! Dumnezeu să îi dea viață veșnică în Împărăția Sa!”

„Condoleanțe familiei!!! Glasul moților din Apuseni a fost acest om în ultimii 10-15 ani! Ingerii să-i poarte de grija acolo sus unde e sufletul lui acum, asa cum s-a îngrijit și el de moții lui!!!”

„Țara moților e mai săracă fără tine. Nu-mi vine să cred că a plecat la Domnul un om plin de viață cum era Cornel. Condoleanțe familiei îndurerate! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

„Dumnezeu sa te odihnească în pace ! Sincere condoleanțe familiei Dumnezeu sa vă dea putere și noua și voua să putem trece peste aceasta grea încercare! Odihnă veșnica!!!”

„Odihnă veșnică împreună cu cei drepți!! Dumnezeu să-l odihnească în pace !”

„A luptat pentru drepturile moților cât l-au ținut puterile! Condoleanțe familiei!Am pierdut un mare Om!! Sincere condoleanțe familiei îndoliate!!”

„Drum lin cu îngerii, odihnă veșnică, condoleanțe familiei înlăcrimate!”

„Dumnezeu să-l odihnească în pace in împaratia sa! Condoleante familiei îndoliate! Am pierdut un om de mare valoare pentru Țara Moților”

„Deputatul CORNELIU OLAR a trecut la cele veșnice, după o lungă și grea suferință. Să-i fie țărâna ușoară!”

„Odihna vesnica si lumina lina spre cer!! OM BUN CU SUFLET MARE!! Condoleante familiei!”

„Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace. A lăsat în urmă o mulțime de lucruri bine facute. În veci pomenirea lui.”

„Doamne… Nu pot sa cred.. Un om deosebit s-a dus la cer…Dumnezeu sa il odihnească în pace în împărăția Lui. Sincere condoleanțe familiei îndurerate!”

„Bunul Dumnezeu să te. ierte colegul meu si să te odihnească in pace!!!!!De ce atit de vreme!Trec florile de mai! De ce ti-e dat in liume! Așa puțin să stai! Într-o lume fără vise! Prea devreme am venit! Privind inapoi cu lacrimi!! La cei pe care i-am stimat si i-am iubit!!!! Drum lin spre ceruri!!!!!!”

„OM tare fain și de mare omenie. M-am bucurat că l-am cunoscut, dar mă doare sufletul că nu mai e printre noi. Doamne odihnește cu drepții pe robul tău Corneliu.”

„Dupa o viata tumultoasa, a parasit prea repede aceasta lume. Dumnezeu sa-l ierte si sa-l primeasca in imparatia lui !SINCERE CONDOLEANTE FAMILIEI!”

„Să-i fie țărâna ușoară și sufletul în paradis în rândul celor drepți Dumnezeu sa l ierte și sa l odihnească în pace Veșnică lui pomenire Veșnică lui amintire!”

„Sincere condoleanțe familiei Olaru pentru trecerea în eternitate a distinsului politician om de omenie și binefăcător pentru semenii lui,sa-i fie drumul spre stele pavat cu pulbere de aur pentru binefacerile sale…”

„Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace. A lăsat în urmă o mulțime de lucruri bine facute.In veci pomenirea lui”.