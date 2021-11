Susținerea lui Nicolae Ciucă, votată în UNANIMITATE de PSD. Merg împreună cu PNL și UDMR cu o singură variantă de premier

Polițiștii vor sancțiuni mai aspre pentru șoferii agresivi în trafic. Amenzi dure pentru slalom printre mașini, șicane și flash-uri

Dacă Poliția reușește să schimbe Codul Rutier, șoferii care nu conduc civilizat ar urma să fie amendați chiar și cu 2.900 de lei. Pentru prima dată, apare termenul de „conducere agresivă”.

A fost nevoie de legiferarea agresivitatii in trafic avand în vedere evenimentele inregistrate in ultima perioadă, iar un astfel de comportament poate sa producă consecințe deosebit de grave.

Poliția vrea sancțiuni mai dure și pentru vitezomani. Acum, șoferii pot rămâne fără permis 90 de zile, dacă depășesc limita de viteză cu 50 de kilometri la oră. Noul Cod Rutier vine cu încă un prag de viteză.

Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt IGPR: Pentru depășirea vitezei cu mai mult de 70 de kilometri se atrage suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioada de 120 de zile.

În plus, vor fi înăsprite pedepsele și pentru neacordare de prioritate sau depășire ilegală. Dacă până acum, șoferii rămâneau fără permis pentru 30 de zile, conform noului Cod, cei care încală aceste reguli, vor rămâne pietoni două luni. Schimbarea vine după ce România a ajuns, din nou, pe ultimul loc în clasamentul european al siguranței rutiere.

Valentin Stan, jurnalist Digi24: În ultimul an, pe șoselele din România au murit peste 1.600 de oameni. Ca să vă faceți o idee despre cât de gravă este situația, trebuie să știți că Spania, cu o populație aproape de trei ori mai mare, are mai puțini decedați în accidente rutiere.

Cătălin Codescu, asociația victimelor din accidente rutiere: Definim sintagma agresivitate în trafic. Nu a fost definită până acum, o mare problemă. O definim acum. Este suficient? Este foarte puțin. O componentă esențială este infrastructura. Cum ne putem uita noi in ochii familiilor care si-au pierdut apropiatii in accidentele de trafic rutier cand noi in 2021 nu avem o strategie de siguranta rutiera.

Noul Cod Rutier ar putea să intre în vigoare până la sfârșitul anului.

