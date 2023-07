SURPRIZĂ la BACALAUREATUL 2023 în ALBA: O SINGURĂ medie de 10 CURAT, în județul nostru. De la ce liceu provine

FOTO| Toda Emanuela, MÂNDRIA Colegiului „Avram Iancu” Câmpeni: UNICA medie de ZECE curat din județ la Bacalaureat 2023

Luni, 3 iulie, pe portalul Edu.ro au fost publicate notele la Bacalaureat 2023. În județul Alba a fost înregistrată doar o singură medie de zece curat.

Merituoasa este Toda-Puiuleț Emanuela-Coralia, elevă la Colegiul Național „Avram Iancu”, Câmpeni.

„Examenul de Bacalaureat a fost destul de greu, cel puțin la nivel de idee. În sine, e destul de accesibil, dar societatea a creat în jurul lui o bulă de stres care pune presiune pe tine la fiecare pas. De aceea, emoțiile cele mai mare le-am avut înainte sa primesc subiectele, după fiind doar un alt exercițiu pentru care ma pregătisem deja. Subiectele de anul acesta mi s-au părut accesibile. Au avut și puncte dificile, dar o nota de trecere era ușor de obținut”, a spus tânăra pentru ziarulunirea.ro.

Emanuela a studiat la profilul matematică-informatică și își dorește să continue în același domeniu la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

„Pregătirea mea suplimentara a constant în teste de antremanet rezolvate regulat. Totuși, ceea ce m-a ajutat cel mai mult a fost faptul ca pe parcursul celor 4 ani de liceu am învățat constant, clasa a 12-a reprezentând doar un an în care am recapitulat ce învățasem deja. Am avut norocul sa am parte de cei mai buni profesori la materiile de bac, profesori care s-au ocupat din timp de noi, ne au ajutat sa înțelegem materia și au avut răbdare cu sufletele noastre de copil. În plus, la română m-a ajutat mult participarea la Olimpiada Națională ,,Lectura ca abilitate de viață”. În cadrul pregătirii mele pentru aceasta mi-am dezvoltat abilitatea de a ma exprima, de a ma juca cu cuvintele, capacitate care mi-a fost de folos la redactarea lucrării de bac. Mai departe as vrea sa merg la UBB la Facultatea de Matematica și Informatica pe secțiunea de Informatică”, ne-a povestit Emanuela.