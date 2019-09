Surpriza din ancheta de la Caracal: INML a descoperit că tatăl Luizei Melencu nu e tatăl ei biologic

Informație explozivă în ancheta de la Caracal. După ce au comparat rămășițele din pădure cu mostrele ADN prelevate de la mama și tatăl Luizei Melencu, anchetatorii au descoperit că tatăl fetei nu este tatăl ei biologic, au anunțat România TV și Antena 3.

Deși conform unor informații pe surse rezultatul a fost comunicat mamei Luizei, căreia i se cere o nouă probă, Monica Melencu neagă totul.

„Asta sună a șantaj din partea procurorilor. Eu am stat 20 de ani cu el și am doi copii. Dacă eu știu că e tatăl biologic al copilului, asta sună a șantaj. Eu am aflat de la televiziuni. Pe mine nu m-a sunat nimeni. Eu un alt test ADN nu fac”, a declarat mama Luizei Melencu la România TV.

sursa: stiripesurse.ro