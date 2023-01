Superstiții vechi ale românilor în prima zi a Noului An: De ce nu e bine să dai bani cu împrumut astăzi

An Nou Fericit 2023! Urări de Anul Nou în versuri: Mesaje de Anul Nou inedite prin care poți ura „An nou fericit!” . Felicitări de Anul Nou

An de an, dorim să arătăm celor dragi că ne pasă de ei încercând să facem urări tot mai inedite. O astfel de modalitate este o urare în versuri care poate stârni interesul oricui.

La mulți ani cu sănătate,

Să vă dea Domnul de toate.

Să aveți belșug în casă,

Tot ce vă doriți pe masă.

Să primiți doar vești de bine,

În Noul An care vine.

Spune-i anului ce vine,

Să-ți aducă numai bine.

Și mai spune-i ca să-ți dea,

Tot ce vrea inima ta.

Fericire, sănătate,

Și numai belșug în toate.

„La Anul și La Mulți Ani!”

Anul nou, o bucurie

Viața toată să vă fie!

Bani, mașină, fericire,

Sănătate și iubire,

Nu-i de-ajuns să le dorești,

Țipă, luptă, dă din coate,

Așa le obții pe toate!

Sorcova, vesela,

Să trăiți, să-mbătrâniți,

Ca un păr, ca un măr,

Ca un fir de trandafir,

Tare ca piatra,

Iute ca săgeata,

Tare ca fierul,

Iute ca oțelul.

„La Anul și La Mulți Ani!”

Speranțele ce au rămas speranțe,

Să le preia Anul Nou viitor,

Decis să nu rămână cu restanțe.

Acesta este al sărbătorii rost,

De-aceea să petrecem se cuvine,

Închin în cinstea celui care-a fost,

Și-n sănătatea celui care vine.

Tată bun, mama iubita

Azi e ziua potrivita

Sa va spun ce va doresc

Sa v-arat cat va iubesc.

Va doresc intai de toate,

Un an nou cu sanatate,

Voie buna, trai usor,

Bucurie si mult spor. La Multi Ani!

Cand clopotele vor suna

Vestind ca anul s-a sfarsit

Prin crengi de brad si fulgi de nea

Eu iti urez din partea mea:

„Un an nou si fericit!”

Atunci luminile s-aprind

Si micul clopot de argint

Cu clinchet viu va rasuna

Soptindu-ti bland din partea mea:

„La Multi Ani!”

Multa bafta, viata lunga,

Cupa sanatatii plina,

Soare si multa lumina,

Masa plina de bucate,

Dragoste pe saturate,

Trai frumos, noroc cu carul.

La multi ani si sus paharul!

Buna seara gospodari,

Cu colaci din cei mai mari,

Buna seara tuturor,

Celor ce stati pe cuptor,

Noi pe-aici am mai umblat,

Dar pe voi nu v-am urat,

Sanatate va dorim,

In anul cel intalnim.

Sa traiti, sa fiti voiosi,

Sa ramaneti sanatosi.

N-am venit sa va stresam,

Am venit sa va uram.

La Multi Ani si fericire,

Casa plina de iubire,

Punga plina de multi bani,

Sa traiti si la multi.

Haaaaaaai!!!!! Haaaaai!!!!

Sa ninga-ncet deasupra ta cu fulgi de fericire

Sa-ti fie visurile un zbor maret si plin de implinire

Povara vietii fie-ti un car cu sanatate

Sa-ti fie sufletul scaldat in stropi de bunatate

Sa ai oricand in drumul tau un soare zambitor

Sa ai alaturi chipuri dragi si-un inger pazitor

La multi ani!

Aho, Aho, e Anul nou,

Si gaina-i fara ou,

Si cucosu’ fara gusa,

Da-mi si mie bani matusa!

La Multi Ani!

La multi ani sa-ti fie,

Viata pe vecie,

Bucurii o mie,

Cati struguri invie,

La anul si la multi ani!

Fie-va verde dolarul,

Si de whisky plin paharul,

Toata sa va reuseasca,

Sa va doara drept in Basca.

La anul si la multi ani!

Cata sindrila pe casa,

Atatia galbeni pe masa.

Cat grau in ogor,

Atatea vite in obor.

Cata frunza pe umbrar,

Atatia bani in buzunar!

Cate flori sunt in campie,

Atatea iepe-n herghelie.

Cate flori sunt pe valcele,

Atatea-n vara mielusele.

Cate pietre sunt la munte,

Atatia porci, vaci si gaste,

La dumneavoastra in curte.

La anul si la multi ani!

Buchet de artificii eu va trimit in dar,

Sampanie rece si clinchet de pahar,

Petrecere frumoasa si La multi ani!

Sa aveti parte de multa fericire,

Si un ocean de iubire,

Toate visele sa vi se implineasca,

Si mult noroc ingerii sa va daruiasca.

La multi ani cu sanatate

Bucurie spor la toate

Note bune la-nvatat

Atat am avut de urat.

Fara fite, fara poante, la multi ani cu sanatate!

Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!

La Multi Ani!

Mult belsug in casa,

Painea mai gustoasa,

Datorii putine

In anul care vine.

Pace-n inimi, rod bogat,

Bucurie, gand curat,

Din a voastra casa

Binele sa nu mai iasa.

La Multi Ani!

Sa aveti parte de tot ce aveti si mai vreti,

De tot ce nu aveti si va doriti,

De tot ce va lipseste si nu stiti.

Multi ani cu sanatate!