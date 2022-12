Superstiţii de Anul Nou la români: Ceva roşu, bani în buzunar, vâsc, Plugușorul, Sorcova și dans în aer liber ca sa-ți meargă bine tot anul

VIDEO| Clăbuc, actorul originar din Alba Iulia, într-o producție internațională de scurt metraj

Christopher Lodge, un producător de film irlandez, s-a îndrăgostit de peisajele mirifice ale pădurilor românești și alături de actorul Daniel Deac au pus bazele scurtmetrajului ”Lost in time – The Shepherds of Charpatia”.



În distribuția producției face parte și actorul albaiulian Clăbuc, membru al trupei Bucharest Playouse (București) și care s-a arătat foarte încântat de invitație.

”Atunci când am fost propus pentru rolul ”Oierului care nu este chiar un Oier” am acceptat fără să stau prea mult pe gânduri. După ce am citit scenariul am fost și mai sigur că experiența aceasta va fi una minunată, cu atât mai mult că este o mândrie să știu că o lume întreagă va vedea frumusețea și magia pădurilor noastre”, a declarat actorul albaiulian.

Printre ceilalți actori s-a regăsit și Costin Cambir, fost membru al trupei fenomen LaLa Band, care este și fondatorul trupei de teatru Bucharest Playhouse.

Filmările au avut loc în județul Bistrița în vara anului 2022 și au durat aproximativ o săptămână.

”Pentru mine a fost o onoare foarte mare să fiu alături de oameni cu rezonanță puternică în industria aceasta și mai ales să fiu parte dintr-un proiect cinematografic internațional”, a mai adăugat Clăbuc.

Materialul cinematografic foarte fi urmărit pe platforma Youtube.