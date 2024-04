Summer Experience – Program de internship pentru studenți, la Star Transmission și Star Assembly, în Cugir și Sebeș. Înscrieri și beneficii (P)

După cum știm și noi, trecerea de la mediul academic la job poate fi una destul de stresantă. Astfel, programele de tip internship vin în ajutorul studenților tocmai cu oportunitatea de a dobândi experiență valoroasă încă din timpul studiilor.

Echipa noastră este mereu în căutare de noi talente, cu spirit de inițiativă, dorință de a ieși din zona de confort și de a învăța lucruri noi alături de colegii din Star Transmission și Star Assembly!

Summer Experience – the place to be pe durata verii!