ȘTIREA TA| Controversatul pod de pe strada Victoriei din cartierul Oarda: 21,2 m de „realizări” ale administrației Pleșa semnate de Paul Voicu

„Habar n-am cum să așez textul ăsta. Cât să trag de el, să-l îmbib în ironie sau să-l las sterp dar cu dovezi clare că primarul Pleșa a profitat de Black Friday. Și-a luat un sac de dume pe care le scapă-n lume, plus o promoție-n presă unde a cumpărat câte-o vitrină de bilanțuri administrative la unison, în așa fel încât să nu existe riscul să se dividă populația, Doamne ferește, în ăia care-l cred și ăia care se prind, târziu dar se prind, cu ce impostor au de-a face.

Mi-a venit să renunț de multe ori la a fi indignat. Pentru că indignarea e cel mai simplu mod de a rămâne singur și înjurat, într-un loc în care nu iese nimeni din purgatoriul funcționărimii rezolvată pe la spate, o spirală a tăcerii garantată de tot a treia familie în care un membru se spală pe mâini de tot ce știe, în fiecare zi, vândut fiind zilei de mâine și celui ce i-o garantează. Cine să mai fie dispus să priceapă că adevărul presupune să contești lucruri ce ți se spun și să provoci, prin asta, dezbateri?

Whatever… Mă uit ieri, o fac tot mai rar, pentru că nu-s atras de menirea de a face bine pe FB a lui Pleșa, la o nouă postare. Că speranța s-a mutat la Oarda, că marginea va fi centrul orașului, că sunt aici s-absorb nemulțumirile voastre etc. Pur și simplu ai senzația că pe Pleșa nu-l trezește nici doamna, nici ceasu, nici cocoșu, ci idealu’. Da, idealu e un viciu. Adică nu-ți aprinzi o țigară la prima cafea, că te dai jertfă la oraș. Obligatoriu cu fața aia popească, ochii ăia sclipitori cu care fixezi credulul de bagi în el speranță, mai ceva ca biserica-n enoriași duminica. E clar că oricare iese și zice „De ce minți, primare?!” o ia în freză cum o luau studenții de la mineri și lumea tot pe Iliescu-l credea. Deci, mă uit: după ani de promisiuni, eu v-am făcut podu blah, blah.

E nasol, totuși, să fii un „bagă vină”, bodyguard de adevăr, ca mine, și să nu poți rezista să-l tragi de mână pe om și să-i spui: „Gabi, că omu e modest nu pe autoritate, din tăblia asta omagială atârnată la capătul podului, n-ai uitat ceva?”. Și i-am scris, decent, un comentariu. Că lucrările au început în august 2020, când nu era primar, că e normal să continui ce-au început alții, că de ce atâtea cărămizi în piept etc. Am și anticipat în text că mașina de glorificat va filtra tupeul meu și va șterge comentariul. Ceea ce, ca să vezi, s-a întâmplat! Noroc că am făcut un click înainte să se întâmple. Uite așa îmi ciopârțesc unii liniștea, că dacă-l lăsau nu mă gândeam să ma deranjez de ei nici cât m-ar enerva un supozitor. Dar așa, mă văd nevoit și eu, ca Pleșa, să rămân lipit de ideal și să-i amintesc că la primărie nu te duci și speri că tot mai puțini vor observa circăreala ta. Am amânat, că e circul cât casa la palatul victoria, dar aici e setul de adevăruri ce va arăta că nu scrieți istorie, ci doar un ghid al nimicului și al gargarei, cu o panică continuă să nu se prindă cineva că:

– tot ce ne arătați din Oarda pleacă de la proiecte licitate, atribuite și puse în execuție de fosta administrație! Multe erau finalizate la preluarea mandatului!

– nu veți implementa proiectele de mobilitate urbană de câteva zeci de milioane de euro și veți găsi infinite scuze pentru asta;

– nu ați depus pentru finanțare Centura de Nord, ci Consiliul Județean a făcut-o, din păcate cu posibilitatea certă de a nu fi finanțată;

– marea reorganizare a personalului, despre care spuneți că vă aduce o economie de 300 000 de euro, acoperă faptul că ați renunțat la majoritatea posturilor neocupate, ați angajat -doar până-n acest moment-zeci de persoane cu minimă relevanță operațională, ați născut noi posturi în organigramă și față de luna octombrie a anului 2020, la octombrie 2021 aveți o creștere a fondului de salarii de 500 000 de lei, ceea ce anual înseamnă peste 1 milion de euro;

– nu ați făcut nicio campanie de informare cu privire la metodele de lucru ale noului operator RER VEST, lăsând totul pe mâna lor, iar în acest moment aveți distribuite aproape o mie de pubele, din totalul de peste nouă mii. Asta în situația transferului imediat după data de 1 decembrie. Nimic din ce pretindeați în vară, patru fracții etc. nu se va regăsi pe teren. Doar colectoare amplasate la capătul străzilor, pentru sticle, la care locuitorii de la blocuri vor trebui să ajungă;

– nu încape vorba de o zonă de dezvoltare economică.

Pentru gestul dumneavoastră de a ne lua pe prea mulți de proști, voi reveni pe toate aceste subiecte și voi ține ușile deschise, pentru ca toată lumea să vadă ce trebuie, nu ce vreți.”

sursa: Facebook pagina 544.ro