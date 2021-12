Speranța de viață a scăzut în România cu 1.4 ani din cauza Covid-19: Numărul deceselor ar putea fi substanțial mai mare

PSD sare în apărarea lui Roman: La PNL, falsul în CV merită sancţionat. La USR, falsul în CV este tolerat. Domnule Cioloş, când cereţi şi demisia lui Coliban?

După ce Florin Roman a demisionat din funcţia de ministru al Cercetării şi Digitalizării ca urmare a acuzaţiilor privind prezentarea unor informaţii false în CV, PSD sare în apărarea liberalului.”La PNL, falsul în CV merită sancţionat – deci Roman e demis. La USR, falsul în CV este tolerat – deci Coliban este omis”, spune PSD, în contextul solicitărilor repetate ale liderului USR de demitere a lui Florin Roman.

„Dacian Cioloş este satisfăcut că liberalul Roman, acuzat şi că şi-a inventat o licenţă în CV, a demisionat pe bună-dreptate din Guvern.

În ipocrizia sa, dl. Cioloş se face că uită însă cum stă la masa conducerii USR alături de un politician care a făcut fix la fel: primarul Braşovului, Allen Coliban a minţit în CV că a terminat o facultate de la care fusese exmatriculat.

Domnule Cioloş, când ieşiţi să cereţi şi demisia lui Coliban?”, transmite PSD.

Primarul Braşovului, Allen Coliban, a fost acuzat de doi profesori universitari că a minţit în CV în legătură cu absolvirea Facultăţii de Automatică şi Calculatoare a Universităţii Politehnica din Bucureşti. Prodecanul facultăţii spune că edilul nu doar că nu a absolvit facultatea, ci a fost şi exmatriculat. Ulterior, reprezentantul USR a modificat informaţiile din CV.

„Am editat descrierea din CV, astfel încât să fie clară partea legată de licenţă şi regret că nu am clarificat-o mai devreme. Da, am renunţat la a-mi da licenţa în 2005, după ce terminasem anul 5 de facultate. Cu mintea de acum poate că aş lua o altă decizie, dar la 20 şi ceva de ani şi în contextul de atunci a fost decizia cu care am fost împăcat. Am avut noroc că, din punct de vedere profesional, au contat mereu doar rezultatele pe care le-am obţinut, nu diploma, IT-ul fiind un domeniu plin de astfel de exemple”, e explicaţia dată de Coliban, în noiembrie 2020.

Dacian Cioloş, preşedintele USR, a cerut, în repetate rânduri, demisia lui Florin Roman după apariţia informaţiilor conform cărora ar fi plagiat dizertaţia de master şi ar fi trecut, în mod nereal, în CV, finalizarea studiilor în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj. Contactat de Libertatea, rectorul universităţii a descoperit însă că ministrul doar a susţinut un examen de absolvire în incinta Universităţii UBB pentru un alt colegiu din Alba Iulia.

Ulterior, Florin Roman şi-a dat demisia din guvern.

Sursa: adevarul.ro