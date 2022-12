Solstițiul de iarnă 2022: Cea mai scurtă zi din an. Pe 21 decembrie începe iarna astronomică

Solstițiul de iarnă 2022 are loc pe 21 decembrie, la ora 23:38, ora României și marchează începutul iernii astronomice și este legat de mișcarea anuală aparentă a Soarelui pe sfera cerească, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

În săptămâna în care are loc solstițiul de iarnă, pe cer, seara, se văd bine trei planete, Saturn, Jupiter și Marte. Spre sfârșitul săptămânii imediat după apusul Soarelui începe să se vadă planetele Mercur și Venus. Luna nu se poate vedea în această săptămână, potrivit astro-urseanu.ro.

Solstițiul de iarnă marchează cea mai scurtă zi din an

La data solstițiului de iarnă, Soarele răsare cu 23° 27′ la sud de punctul cardinal est și apune tot cu același unghi spre sud față de punctul cardinal vest. La momentul amiezii el “urcă” – ținând cont de latitudinea medie a tării noastre, de 45° – la numai 21° față de orizont.

În consecință, la această dată, durata zilei are valoarea minimă din an, de 8 ore și 50 minute, iar durata nopții are valoarea maximă, de 15 ore și 10 minute (pentru București), scrie astro-urseanu.ro.

Fenomenul are loc în emisfera nordică, în timp ce în cea sudică se produce solstițiul de vară.

Solstițiul de iarnă și Urside

Solstițiul de iarnă în 2022 se produce în aceeași perioadă în care are loc și ultima ploaie de meteoriți a anului: Urside. Perioada de activitate este 17-26 decembrie, cu perioada maximă pe 22 spre 23 decembrie, cu un număr de 5-10 meteori pe oră.

Urside reprezintă rezultatul particulelor de praf lăsate de cometa Tuttle, descoperită pentru prima dată în 1790. Deşi, spectacolul nu este atât de grandios ca în cazul altor curenţi de meteori, uneori se produc adevărate erupţii cu până la 100 de meteori pe oră.

Când are loc solstițiul de iarnă în următorii ani

2023: 22 decembrie, ora 05:27

2024: 21 decembrie, ora 11:21

2025: 21 decembrie, ora 17:03

2026: 21 decembrie, ora 23:50

2027: 22 decembrie, ora 04:42

2028: 21 decembrie, ora 10:20

Sursa: euronews.ro