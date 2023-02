Șofer de BMW prins beat și fără permis de două ori, în mai puțin de două luni. Ultima dată s-a oprit într-un copac. Decizia magistraților

Unul din cei mai vechi primari din România conduce o comună din Alba de 33 de ani: ”Cel mai important este să înțelegi că ești primarul tuturor, că ești om pentru fiecare om din comună”

Ioan Iancu Popa a împlinit astăzi 33 de ani de când este în fruntea comunei Sântimbru și este printre cei mai vechi primari din România.

Și-a început primul mandat la 1 februarie 1990 și are un numar 8 mandate începând din 1992, plus perioada de doi ani 1990-1992 când primarii au fost numiți de un consiliu.

Primul mandat a fost cu foarte multe provocari firești, având în vedere că au fost și primii ani după Revoluție: ”Drumul către adevărata libertate a cetățeanului l-am pornit atunci cu retrocedarea terenurilor agricole – ”împărțitul pământului” cum se spunea. Foarte multă muncă, muncă cu care nu m-am mai întâlnit – dar am învățat din mers, am urmat și respectat la virgulă legea și ne-am descurcat. Am fost fruntașii județului atunci și fruntași am fost și ăn 2020 când am fost prima comună din județ cu întăbularea în întregime și gratuită pentru comună”, povestește edilul.

Iancu Popa mărturisește că după părerea lui secretul care i-a adus 33 de ani la cârma comunei este să fi primar pentru toată lumea: ”Știu că sună banal – dar cel mai important este să înțelegi că ești primarul tuturor – că ești om pentru fiecare om din comună – indiferent dacă te-au votat sau nu, indiferent de culoarea politică. Oamenii te-au ales și asta înseamnă că și-au pus încredrea în tine așa încât să-i înțelegi și să le întelegi nevoile. Și trebuie să faci asta atât la nivel individual cât și de comunitate.

Trebuie să ai o înțelegere clară a problemelor și a situațiilor existente din localități, trebuie să le faci pe toate la timpul lor, trebuie să te lupți ca lucrurile să se întâmple de multe ori, trebuie să fii prezent, trebuie să știi mereu ce se întâmplă și cum poți face mai bine în comuna ta – am fost pionieri în județul Alba la atragrea de fonduri europene și ne mândrim cu asta.

Și da…este nevoie de sacrificiu în ce privește timpul personal. Dar este un sacrificiu pe care nu-l simți de așa natură căci este unul care aduce deopotrivă împliniri sufletești și profesioanale.

Despre provocările pe care i le pune în fața slujba spune că există doar situații normale de viață profesională și muncă continuă la care trebuie să te adaptezi, pe care trebuie să le gestionezi bine și atent – cu atât mai mult cu cât de tine depinde fiecare locuitor.

Motto-ul după care se ghidează primarul de la Sântimbru este ”Trebuie să crezi, să muncești și cel mai important să fii cinstit și corect”.