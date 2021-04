Singurul elev de clasa a VIII-a din Alba, calificat la etapa a III-a la Olimpiada de Matematică, mândria Școlii Gimnaziale ,,Avram Iancu” din Alba Iulia

Recent, s-a desfășurat etapa a II-a a Olimpiadei Naționale „Gazeta Matematică”, 2020-2021, Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” din Alba Iulia fiind reprezentată de mai mulți elevi din clasele V-VIII.

Elevul Tudor Crișan din clasa a VIII-a C a obținut premiul al II-lea la această competiție, fiind singurul elev de clasa a VIII-a, din județul Alba, calificat la etapa următoare a olimpiadei de matematică, etapa a III-a, care se va desfășura cu participarea fizică a elevilor în centre universitare din țară. Tudor este pasionat de matematică, autodidact și permanent în căutare de soluții originale.

Tot premiul al II-lea, cu cel mare punctaj din județul Alba, l-a obținut elevul Eduard Pițu din clasa a V-a C, elev cu un mare potențial pe care sperăm că îl vom valorifica în anii următori.

Poziții onorante, recompensate cu mențiuni, au obținut elevii: Ciprian Gligor (clasa a V-a C), Alexia Marc (clasa a V-a C), Daniela Găiseanu (clasa a VI-a C), Cârnariu Mihai (clasa a VII-a C), Muntean Elisa (clasa a VII-a C). Acești elevi au fost îndrumați de profesorii Maria Frățilă, Mihaela Urcan și Ioan Câmpean care au reușit să mențină vie pasiunea acestor copii pentru matematică și pentru performanță.

,,Îi felicităm pe toți cei care, cu dragoste de matematică, au participat la acest concurs și le transmitem că ne mândrim cu ei! Aceste rezultate de excepție ne bucură și totodată ne onorează, deoarece ele confirmă valoarea acestor elevi și pasiunea lor pentru această disciplină, fiind un real exemplu de seriozitate, ambiție și perseverență. De asemenea, un gând de mulțumire le aducem și dascălilor minunați pentru dăruirea lor în obținerea acestor rezultate, a transmis prof. Gabriel Bucur, directorul Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia.