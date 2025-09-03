Septembrie 2025 începe cu soare și temperaturi ridicate în Alba Iulia, dar weekendul aduce valori mai blânde și cer parțial noros
Luna septembrie 2025 începe cu soare și temperaturi ridicate în Alba Iulia, dar weekendul aduce valori mai blânde și cer parțial noros
Deși am intrat calendaristic în toamnă, vremea din județul Alba refuză să se supună schimbării de anotimp. Zilele următoare se anunță mai degrabă de vară plină, cu soare din belșug și temperaturi cuprinse între 25-32 de grade celsius.
De miercuri, 3 septembrie 2025, vremea se anunță călduroasă în Alba Iulia. Soarele va domina cerul, iar temperaturile maxime vor urca până la 32 de grade Celsius, cu minime nocturne în jur de 16 grade.
Joi, 4 septembrie, norii vor fi ceva mai prezenți, dar fără ploi semnificative. Maximele vor ajunge la 31 de grade, iar minimele la 15 grade. Vineri, 5 septembrie, vremea rămâne plăcută, cu cer parțial noros și temperaturi între 30 și 15 grade.
Weekendul va aduce o ușoară răcorire. Sâmbătă și duminică, maximele vor scădea spre 27–29 de grade, iar minimele spre 13–15 grade. Norii se vor arăta mai des pe cer, dar șansele de ploaie rămân reduse.
De luni, 8 septembrie, și până la mijlocul săptămânii viitoare, vremea va fi în general stabilă. Cerul va fi variabil, cu mult soare, iar temperaturile se vor menține între 27 și 28 de grade ziua și 12–14 grade noaptea.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Vasile Sârb, artist fotograf din Alba Iulia, noi premii internaționale: O medalie de aur, una de argint și două mențiuni, la „Finland International Digital Circuit” 202
Vasile Sârb, artist fotograf din Alba Iulia, noi premii internaționale Artistul fotograf albaiulian Vasile Sârb continuă să impresioneze. Citește și: FOTO | Vasile Sârb, artist fotograf din Alba Iulia, o nouă distincție internațională: La concurs au participat 3.000 de imagini din întreaga lume El a obținut noi instincții internaționale. Este vorba de o medalie de […]
Peste 100.000 de lei pentru lucrări de decolmatare a albiei râului Sebeș în zona debușării galeriei de fugă de la CHE Gâlceag
Lucrări de decolmatare a albiei râului Sebeș în zona debușării galeriei de fugă de la CHE Gâlceag: Peste 100.000 de lei alocați Sucursale Hidrocentrale Sebeș a Hidroelectrica SA a lansat vineri, 29 august 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a lucrărilor de decolmatare a albiei râului Sebeș […]
Baza Salvamont Rimetea din județul Alba va fi dotată cu truse moderne de prim ajutor
Baza Salvamont Rimetea din județul Alba va fi dotată cu truse moderne și complet echipate de prim ajutor Salvamontiștii din județul Alba primesc o veste bună: și baza Salvamont Rimetea, una dintre cele mai importante din zonă, va fi dotată cu truse medicale complet echipate pentru acordarea primului ajutor. Măsura face parte dintr-un proiect național […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ilie Bolojan vrea să taie asigurările de sănătate pentru ucraineni: „Cine a rămas aici trebuia să muncească deja”
Premierul Ilie Bolojan anunță sfârșitul facilităților medicale pentru ucrainenii din România: „Cine a rămas aici trebuia să muncească deja” Premierul...
Ora de iarnă 2025 | Când se va schimba ceasul în această toamnă
Ora de iarnă 2025 | Când se va schimba ceasul în această toamnă România va trece oficial la ora de...
Știrea Zilei
Sute de angajați trimiși în șomaj tehnic: Combinatul ArcelorMittal Hunedoara oprește producția pe termen nelimitat din cauza prețurilor uriașe la energie
Sute de angajați trimiși în șomaj tehnic: Combinatul ArcelorMittal Hunedoara oprește producția pe termen nelimitat din cauza prețurilor uriașe la...
Aiudeanul Levi Polgar, pentru a treia oară la startul celui mai greu ultramaraton din lume: „Vom fi cea mai bună echipă, eu și Dumnezeu!”
Aiudeanul Levi Polgar, pentru a treia oară la startul celui mai greu ultramaraton din lume Levi Polgar, care recent a...
Curier Județean
Septembrie 2025 începe cu soare și temperaturi ridicate în Alba Iulia, dar weekendul aduce valori mai blânde și cer parțial noros
Luna septembrie 2025 începe cu soare și temperaturi ridicate în Alba Iulia, dar weekendul aduce valori mai blânde și cer...
Vasile Sârb, artist fotograf din Alba Iulia, noi premii internaționale: O medalie de aur, una de argint și două mențiuni, la „Finland International Digital Circuit” 202
Vasile Sârb, artist fotograf din Alba Iulia, noi premii internaționale Artistul fotograf albaiulian Vasile Sârb continuă să impresioneze. Citește și:...
Politică Administrație
Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii. LISTA
Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii Consiliul Local Alba Iulia...
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul: Cei care nu se conformează vor plăti impozite majorate cu până la 500%
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna sunt somați de autoritățile...
Opinii Comentarii
Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă
Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă Luna septembrie,...
1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial
1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial Invadarea Poloniei din 1939 (numită de polonezi: Războiul...