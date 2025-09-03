Luna septembrie 2025 începe cu soare și temperaturi ridicate în Alba Iulia, dar weekendul aduce valori mai blânde și cer parțial noros

Deși am intrat calendaristic în toamnă, vremea din județul Alba refuză să se supună schimbării de anotimp. Zilele următoare se anunță mai degrabă de vară plină, cu soare din belșug și temperaturi cuprinse între 25-32 de grade celsius.

De miercuri, 3 septembrie 2025, vremea se anunță călduroasă în Alba Iulia. Soarele va domina cerul, iar temperaturile maxime vor urca până la 32 de grade Celsius, cu minime nocturne în jur de 16 grade.

Joi, 4 septembrie, norii vor fi ceva mai prezenți, dar fără ploi semnificative. Maximele vor ajunge la 31 de grade, iar minimele la 15 grade. Vineri, 5 septembrie, vremea rămâne plăcută, cu cer parțial noros și temperaturi între 30 și 15 grade.

Weekendul va aduce o ușoară răcorire. Sâmbătă și duminică, maximele vor scădea spre 27–29 de grade, iar minimele spre 13–15 grade. Norii se vor arăta mai des pe cer, dar șansele de ploaie rămân reduse.

De luni, 8 septembrie, și până la mijlocul săptămânii viitoare, vremea va fi în general stabilă. Cerul va fi variabil, cu mult soare, iar temperaturile se vor menține între 27 și 28 de grade ziua și 12–14 grade noaptea.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI