ȘEDINȚĂ CJSU Alba: Ce s-a vorbit despre ultimele cutremure, care s-au simțit și în județul nostru

Astăzi, la sediul Prefecturii Alba, a avut loc Ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, prezidată de prefectul Nicolae Albu, cu participarea membrilor comitetului.

În cadrul ședinței a fost prezentat de către dl. Col. Ovidiu Costea, Inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba, raportul de evaluare a activității desfășurate CJSU în anul 2022.

Măsurile și acțiunile întreprinse au vizat însușirea și implementarea legislației specifice managementului situațiilor de urgență de către toate structurile reprezentate în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, potrivit domeniului de activitate și competențelor specifice fiecăreia.



În anul 2022 Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba a fost convocat în 82 ședințe ordinare și extraordinare. Pentru o corectă și eficientă gestionare a situațiilor de urgență înregistrate în anul 2022, membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență au adoptat 90 hotărâri, care au fost transmise pentru punere în aplicare instituțiilor, agenților economici cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență, comitetelor locale pentru situații de urgență și altor structuri sau entități. Totodată, au fost puse în practică ordinele şi dispoziţiile transmise de Guvern, Departamentul pentru Situații de Urgență, conducerea MAI, sau cu ocazia videoconferinţelor la care au participat membrii comitetului judeţean.

O activitate importantă în cadrul CJSU Alba a fost transmiterea pe fluxul informațional a unui număr de 316 informări, atenționări și avertizări hidrologice sau meteorologice, cuprinzând măsuri şi atribuţii concrete, către comitetele locale pentru situații de urgență și structurilor responsabile în gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomenele hidrometeorologice periculoase, din care:

• 150 atenționări meteorologice Cod Galben;

• 61 avertizări meteorologice Cod Portocaliu;

• 1 avertizare meteorologică Cod Roșu;

• 78 atenţionări hidrologice Cod Galben;

• 17 avertizări hidrologice Cod Portocaliu;

• 9 informări privind fenomenele hidrometeorologice prognozate.

Autoritățile administrației publice locale au acționat preventiv și coerent, prin aplicarea unor măsuri menite să determine limitarea efectelor situațiilor de urgență și reducerea pagubelor.

În continuarea ședinței au fost evidențiate câteva situații de urgență înregistrate în anul 2022.

1. Fenomene specifice sezonului rece

În anul 2022 situaţiile de urgență specifice sezonului rece au fost de o intensitate relativ scăzută, fără efecte majore asupra comunităţilor locale şi cetăţenilor. Echipele de intervenție din domeniul infrastructurii drumurilor și al utilităților publice de interes național și județean au intervenit operativ, astfel că nu s-au înregistrat probleme semnificative.

2. Caniculă

În anul 2022 au fost 4 perioade scurte de timp cu temperaturi peste media multianuală, în care indicele de confort termic temperatură – umezeală (ITU) a fost depășit în unele localități din județ, fără a produce evenimente deosebite. Măsurile de prevenire transmise de D.S.U. pentru perioadele caniculare, au fost diseminate populației prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv mass-media.

3. Inundaţii şi fenomene hidrometeorologice periculoase

Deși anul 2022 s-a caracterizat printr-o vreme apropiată de normalul termic pentru județul Alba, pe parcursul anului s-au înregistrat relativ puține perioade de instabilitate. Aceste episoade de instabilitate s-au caracterizat îndeosebi prin cantitățile însemnate de precipitații căzute. Aversele de ploaie cu caracter torențial au fost însoțite de intensificări ale vântului și fenomene orajoase și au adus cantități însemnate de apă depășind pragurile critice și determinând revărsări ale unor cursuri de apă și provocând pagube materiale.

Ca și consecințe a acestor episoade de instabilitate s-au individualizat 5 intervale în care efectele fenomenelor hidrometeorologice au produs pagube materiale, în valoare totală de 5.124.609 lei, pe raza a 14 U.A.T.-uri.

4. Secetă pedologică

În unele perioade de timp precipitațiile înregistrate au fost sub media multianuală. Deficitul de apă din sol s-a manifestat și perpetuat în timp, ceea ce a dus la instalarea secetei pedologice în anumite zone din județ, fiind afectate mai multe tipuri de culturi agricole înființate de fermieri în primăvara anului 2022, din 36 unități administrativ – teritoriale. Comisiile de evaluare a pagubelor din domeniul agricol au încheiat procese – verbale de calamități la un număr de 292 solicitanți. Au fost afectate în total 6.877,04 ha culturi agricole, valoarea totală a pagubelor fiind de 25.224,647 mii lei.

5. Incendii la vegetația uscată și la fondul forestier

În anul 2022 s-au desfăşurat 391 intervenţii pentru stingerea incendiilor la fondul forestier (litieră), miriști, vegetaţie uscată și alte deșeuri, din care: 20 incendii la fondul forestier, 290 incendii de vegetaţie uscată, terenuri agricole recoltate (mirişti) şi păşuni, respectiv 81 incendii deșeuri de resturi vegetale sau gunoi menajer.

În urma incendiilor de vegetație uscată din anul 2022 a fost afectată o suprafață totală de 1248 hectare de pășune, miriști și litieră de pădure.

La acțiunile de intervenție pentru stingerea acestor incendii, echipajele ISU Alba au colaborat cu cele ale Direcţiei Silvice, Gărzii Forestiere, I.P.J. Alba, I.J.J. Alba, CLSU-uri şi SVSU-uri.

6. Epizootii – Pesta Porcină Africană

În anul 2022, Centrul Local de Combatere a Bolilor Alba, a fost convocat la solicitarea președintelui (prefectului), pentru adoptarea planurilor de măsuri de combatere a pestei porcine africane (PPA), după cum urmează:

pentru adoptarea programului de măsuri în 4 focare declarate la porci domestici, 3 în exploatații nonprofesionale și 1 focar în exploatație de tip A.

pentru adoptarea programului de măsuri de combatere a P.P.A. la porci mistreți în 8 fonduri cinegetice (fonduri de vânătoare).

În cele 4 focare de pestă porcină africană la porc domestic au fost afectate 39 suine din care 9 suine au fost moarte și 30 suine au fost ucise. În anul 2022 au fost împușcați 665 de porci mistreți din care 19 au avut rezultat pozitiv la testele efectuate în vederea confirmării pestei porcine africane.

Până la data de 31.12.2022 au fost stinse toate focarele de Pestă Porcină Africană ce au evoluat la porc domestic.

Rezultatele generale înregistrate în anul 2022 în activitatea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, relevă faptul că acesta și-a îndeplinit responsabilitățile ce îi revin, a acționat operativ și a coordonat activitatea comitetelor locale și a instituțiilor cu atribuții în acest domeniu, cu respectarea întocmai a prevederilor legislației în vigoare.

La finalul activității de evaluare, în contextul evenimentelor petrecute în Turcia, precum și ca urmare a cutremurelor produse pe teritoriul țării noastre, dl. prefect Nicolae Albu, președintele CJSU Alba, a adus în discuție măsurile ce trebuie adoptate pentru gestionarea situațiilor create de manifestarea acestui tip de risc. În acest sens, au fost prezentate principalele măsuri de care trebuie ținut cont, fie la locul de muncă, fie în propriile locuințe, atât înainte, cât și în timpul sau după producerea cutremurelor de pământ.

De asemenea, s-a subliniat încă o dată necesitatea informării doar din sursele oficiale precum și adoptarea unui comportament proactiv bazat pe recomandările făcute de specialiști.

Principalele recomandări de care trebuie ținut cont, sunt:

Înainte de eveniment

• Execută lucrări de reparaţie şi întreţinere la clădirile / locuințele care necesită acest lucru.

• Nu face modificări la clădiri – măriri sau micşorări de spaţii, care afectează structura de rezistenţă a acestora;

• Nu monta obiecte grele (antene, instalaţii de ventilaţie/climatizare, etc.) pe elementele structurale sau nestructurale ale clădirii, dacă acestea afectează structura de rezistenţă;

• Pregătește-ți rucsacul de urgenţă: rucsacul pentru situaţii de urgenţă conţine lucruri care te ajută să supravieţuiești timp de 3-5 zile;

• Analizează spațiul unde îți petreci mult timp (locuinţa, locul de muncă, școala etc.) şi imaginează-ți ce ar putea să se întâmple (în fiecare cameră) dacă s-ar produce un cutremur, ce ar putea răni persoanele aflate în acel loc.

– obiecte (grele) care ar putea cădea / s-ar răsturna;

– lucruri care s-ar putea sparge (ferestre, geamurile de la ușile interioare, etc.);

– recipiente cu diverse lichide / substanțe periculoase care s-ar putea vărsa / sparge;

– obiecte / instalații care pot produce incendii;

În timpul cutremurului

Dacă ești / te afli:

• în interiorul unei clădiri

– nu încerca să ieşi afară, nu te duce pe balcon, nu folosi liftul.

– adăpostește-te sub o masă / birou, lângă o piesă solidă de mobilier sau sub tocul unei uși fără geamuri.

– dacă ești pe un hol, aşează-te în poziţie ghemuit lângă un perete interior.

– îndepărtează-te de ferestre, geamuri, oglinzi, biblioteci, mobilier înalt, aparate de iluminat.

– dacă ești în scaun cu rotile, blochează rotilele şi protejează-ți capul şi ceafa.

• în lift

– apăsă butonul de urgenţă.

– când liftul se opreşte, ieşi cât mai repede (dacă este posibil) şi adăpostește-te într-un loc sigur (atenție la scări!).

• într-un loc public (un magazin)

– stai cât mai departe de ferestre ori de raioane cu obiecte grele plasate mai sus de 1 metru.

• în exteriorul unei clădiri

– stai departe de ferestre, clădiri / balcoane, poduri, cabluri electrice sau stâlpi.

– stai la cel puţin 10 m de cablurile electrice rupte sau căzute.

• într-un vehicul

– rămâi în interior.

– oprește într-un loc sigur, fără a bloca drumul, mai departe de clădiri, poduri, stâlpi.

– după cutremur, nu ieşi din vehicul dacă au căzut în jur cabluri electrice. Aşteaptă forţele de intervenţie.

După eveniment

• Încearcă să rămâi calm. Liniştește persoanele speriate şi copiii.

• Verifică dacă ești rănit, vezi şi persoanele din jur. Dacă există răniţi în jur, acordă primul ajutor, doar dacă știi cum.

• Dacă ești blocat sub dărâmături sau în incinte, la anumite intervale de timp, dacă este posibil, lovește cu un obiect tare în partea cea mai compactă a locului în care ești blocat, pentru a transmite semnale ce pot fi identificate şi localizate de aparatura specială de căutare-salvare.

• Nu vorbi la telefon mult timp – rețelele sunt afectate. Sună doar pt. a semnala o urgenţă sau anunță scurt pe cineva despre tine.

• Verifică starea instalaţiei de gaz doar cu emulsie de apă şi săpun. Dacă sunt / simți emisii de gaz, deschide fereastra, apoi închide robinetul de gaz și îndepărtează sursele de foc.

• Dacă alimentarea cu apă funcționează, umple cada şi alte recipiente, pentru rezervă (s-ar putea opri ulterior).

• Verifică dacă locuinţa a suferit pagube majore, mai ales pereți, tavan, podea, căi de acces / evacuare.

• Dacă trebuie să părăsești locuinţa pentru că nu mai este sigură, ai grijă la scări / lift (posibil să fie afectată rezistenţa acestora) și nu uita rucsacul de urgenţă!

Pentru mai multe informații utile, accesați platforma națională de pregătire pentru situații de urgență la https://fiipregatit.ro/.