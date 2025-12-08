Scandalul microbuzelor electrice pentru elevi ia amploare. Autoritățile sesizează Parchetul European pentru posibile fraude la achiziții

Ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru, a anunțat luni că va sesiza Parchetul European în legătură cu achiziția microbuzelor electrice destinate transportului elevilor, finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Acesta a precizat că va trimite concluziile verificărilor și către Departamentul pentru Lupta Antifraudă și Consiliul Concurenței.

Potrivit ministrului, controlul efectuat de MIPE a scos la iveală probleme grave care ridică suspiciuni privind modul de utilizare a fondurilor europene. Implementarea proiectului a fost descentralizată, ceea ce a dus la 74 de achiziții separate realizate de 40 de consilii județene, fiecare cu propriile cerințe tehnice și propriile proceduri. În locul unui sistem centralizat și unitar, rezultatul a fost o gestionare neuniformă și lipsită de coordonare.

Cea mai gravă neregulă semnalată este diferența uriașă de preț pentru microbuze identice: același model cu 16+1 locuri a fost cumpărat în diferite județe la valori cuprinse între 99.000 și 263.000 de euro, fără justificări tehnice. Pîslaru avertizează că aceste discrepanțe pot indica înțelegeri între firme sau practici neconcurențiale, ceea ce ar putea crea prejudicii bugetare.

De asemenea, au fost găsite neconcordanțe între listele localităților declarate inițial ca beneficiare și cele care au primit efectiv microbuzele.

Ministrul subliniază că MIPE nu are atribuții de anchetă penală, dar are obligația de a sesiza instituțiile competente atunci când apar indicii de nereguli. El afirmă că nu va tolera lipsa de rigoare în gestionarea banilor publici.

Controlul asupra procedurilor de achiziție a microbuzelor electrice a fost declanșat în luna august, în urma suspiciunilor că în unele județe prețurile au fost chiar duble față de media pieței.

