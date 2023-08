Sărăcie, frate: Venitul mediul net din meditații este în Alba de abia 644 de lei/lună! Doar 162 de dascăli din județ au declarat venituri din meditații

Odată intrat pe poarta din lemn masiv frumos încrustată cu motive populare a casei familiei Irimie Vasile de pe ulița Ghearpaș, strada Nicolae Bălcescu a satului Sâncel, te afli parcă într-o curte a raiului, unde lemnul și florile tronează într-o simbioză perfectă, care te cucerește de la prima privire.

Terasa casei este aranjată cu stâlpi și baluștri din lemn frumos asamblaţi, dând aspect unui pridvor rustic. În curte sunt amenajate o fântână cu roată, un leagăn, o căruță de lemn, o roabă, mori de vânt, toate bine aranjate și încărcate cu flori.

Aici am fost întâmpinat de Lie, un om masiv, puternic la trup (leat cu mine, din ‘56), dar cu un glas domol, cu o vorbă neaoșă specifică satului, cu care am intrat repede în discuție, depănând amintiri din tinerețe și de la fabrica de mobilă, unde am lucrat împreună ani buni. El a fost sprijinit în activitatea sa de soția Mărie, o iscusită comerciantă de carte, și de fiicele lor: Alina – asistent medical la Blaj și Vasilica – manager la Aeroportul Heathrow, din Londra.

Născut în anul 1956, în Sâncel, din părinții Vasile /a lu ‘Irinie și Maria /a lu ‘Gustoaie, acest sat de poveste de pe Târnave, unde cultura se poate lăuda cu Ioan Pop Reteganul, prof. Teodor Seicean, prof. univ. dr. Vasile Frățilă/Timișoara, iar azi se remarcă prin grupul vocal popular „Sâncelenii“ și noua vedetă populară a satului, Daria Costea, se împletește cu meșteșugul popular prin Lie Irimie.

Acesta a urmat studiile primare acasă, la Sâncel, avându-i ca dascăli pe Grama Traian, Raț Ioan, Buia Mihai, apoi Școala Profesională Forestieră din Blaj, în meseria de tâmplar, sub îndrumarea maiștrilor instructori Fostoc V. şi Cristea Gheorghe, unde a deprins tainele prelucrării lemnului. Odată intrat în câmpul muncii, la CPL Blaj, timp de 42 de ani, a făcut parte dintr-un colectiv în care se remarcau sașii din Mănarade (Klos Martin, Weber, Ghircu şi alţii), oameni cu un simț artistic deosebit, care i-au dezvoltat deprinderile pe care mai târziu le-a pus în practică în operele realizate.

În curte are amenajat un mic atelier, dotat cu toate utilajele și sculele necesare înobilării lemnului, din mâna şi mintea lui ieşind de-a lungul vremii bijuterii lemnoase, multe expuse în locuinţa proprie sau dăruite localnicilor şi prietenilor drept cadouri. A realizat din lemn: porți, mobilier de casă și de grădină, suport de butelii, filigorii, a construit garaje și cabane pe valea Râmețului, la Tăuni, precum şi interiorul unui hotel din Sibiu în stil rustic, fiindu-i apreciate valoarea artistică și spiritul întreprinzător.

A participat cu produsele sale la expoziții pe Muntele Găina, la „Zilele culturii blăjene”, la Festivalul „Cultură pentru cultură” şi multe altele.

Nu ocoliţi această casă primitoare, unde gazda, doamna Mărie, vă servește cu produse tradiționale de-ale casei, pupuri cu varză și urdă, plăcintă cu zmeură, însoțite de un pahar de vin de buturugă și multe povești de-ale satului.

O astfel de casă și oameni trebuie prețuiți și cunoscuți de consătenii lor și de toți iubitorii de cultură și frumos.

Ioan MIHĂLȚAN