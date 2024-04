Șapte elevi de la Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia, calificați la faza națională a olimpiadelor școlare

Șapte elevi de la Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia s-au calificat la faza națională a olimpiadelor școlare.

Anul școlar 2023 – 2024 este rodnic pentru elevii și cadrele didactice la la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”.

Astfel, în urma desfășurării etapelor județene ale olimpiadelor școlare, s-au calificat la etapa națională următorii elevi:

-Popa Vlad Petru, din clasa a VIII-a C – la olimpiada de FIZICĂ, pregătit de doamna profesoară Constantin Adriana și la ISTORIE, pregătit de domnul profesor Boian Ioan Daniel;

-Adam Ecaterina, din clasa a VIII-a E – la Olimpiada de Lingvistică, pregătită de doamna profesoară Ispas Anca Maria;

-Schiau Răzvan Matei, din clasa a VII-a D – la Olimpiada de Matematică, pregătit de doamna profesoară Marinescu Rodica;

-Suseanu Anna, din clasa a VIII-a D – la Olimpiada de Limba și literatura română, pregătită de doamna profesoară Arsu Narcisa Ștefania;

-Șerban Miruna, din clasa a VI-a A – la Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” – pregătită de doamna profesoară Bandici Emanuela;

-Păcurar Sara din clasa a V-a B și Costînceanu Sara din clasa a VI-a B – la Olimpiada de Educație Tehnologică, ambele pregătite de doamna profesoară Țurcaș Angela .

Îi felicităm pe aceșți elevi minunați și pe profesorii lor îndrumători și le dorim mult succes în continuare!

