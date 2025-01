Săptămâna reunirilor pentru divizionarelor terțe din Alba: luni, primul antrenament al anului pentru CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir | Marți începe pregătirea și CIL Blaj

Start în pregătiri pentru 3 dintre divizionarele terțe din Alba, asta după ce săptămâna trecută a demarat antrenamentele CS Universitar Alba Iulia, cea mai grăbită formație din județ.

Luni, vor începe alte două grupări, CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir, iar marți va suna goarna și pentru nou-promovata CIL Blaj. Conjudețenele au obiective diametral opuse în sezonul de primăvară, cele două echipe albaiuliene propunându-și să acceadă în Liga 2, fiind calificate în play-off cu 3 etape înaintea încheierii sezonului regular. CIL Blaj și Metalurgistul Cugir vor evolua în play-out-ul Seriei 7 și nu au emoții în privința retrogradării

*CSM Unirea Alba Iulia (locul doi în Seria 7, 32 de puncte, la egalitate cu CSU Alba Iulia).

La ora 15.00, la Stadionul „Cetate” este prevăzută prima ședință de pregătire pentru gruparea din Cetatea Marii Uniri, care are ca drept obiectiv promovarea în eșalonul superior. „Alb-negrii” conduși de Alexandru Pelici se vor pregăti la domiciliu, fără a juca partide de verificare, până la stagiul centralizat din Antalya, din perioada 28 ianuarie – 8 februarie. Până în prezent au fost rezolvate 3 achiziții, experimentații Bălgradean (portar), G. Lazăr (fundaș) și Golofca (jucător de bandă), din postura de liberi de contract, al patrulea transfer fiind tânărul Patrick Andreaș (jucător de profil ofensiv, din 2005, ex-Viitorul Pandurii Tg. Jiu). Au plecat Berța, frații Darius și Raul Nistor și mijlocașul M. Boldea (în Australia). Uniriștii i-au dorit pe Blaga (portar) și Vîlea (mijocaș), ambii ACS Mediaș, însă s-au lovit de refuzul colegei de serie.

*Metalurgistul Cugir (locul 8, 17 puncte).

Gruparea „roș-albaștrilor” va începe pregătirea la „Arena Cugir”, tot la ora 15.00. Echipa antrenată de Lucian Itu are puține noutăți în efectiv, fiind certă plecarea lui A. Barbu și faptul că atacantul M. Codrea va absenta bună parte de la antrenamente întrucât a intrat la Școala de Poliție. Cugirenii vor avea mai mulți tineri jucători în probe și vizează să aducă jucători under (din anul 2007) și un atacant. Este prevăzut și un cantonament centralizat la domiciliu, plus 5 jocuri de verificare.

*CIL Blaj (locul 6, 18 puncte).

În cele din urmă, echipa din „Mica Romă” se va reuni marți, 21 ianuarie, după-amiaza, pe terenul sintetic din Parcul „Avram Iancu”, după ce au fost vehiculate și alte două date (luni, respectiv miercuri). Antrenorul Daniel Tătar nu-i mai are sub comandă pe Agârbiceanu și Tomuța, dar speră să-și întărească efectivul, printre numele vizate fiind mijlocașii Gândilă (Hermannstadt) și C. Olălău (Performanța Ighiu), dar și alți jucători under. Sunt așteptați la antrenamente Șușu, Șerban și Nicula – reveniți după indisponibilități de durată. Vor rămâne în efectiv Păduraru și V. Boldea, care preferă să continue, cu toate că au avut oferte.

La finele săptămânii sunt fixate și primele jocuri de verificare ale anului, Hidro Mecanica Șugag – CS Universitar Alba Iulia, Metalurgistul Cugir – Performanța Ighiu și CIL Blaj – Academia Șona. (

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI