Sâmbătă, CSM Unirea Alba Iulia – Industria Galda, derby “de Alba”! Mâine, Metalurgistul Cugir – Gloria Bistrița și deplasare pentru CSU Alba Iulia

Deși ciclismul este foarte popular în județul Alba, mai puțin cunoscut este faptul că de aici provine noua campioană balcanica la XCO – sport olimpic! Junioara Miruna Măda, originară din satul Geoagiu de Sus, comuna Stremț, este elevă la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan”, din Alba Iulia, în clasa a XI-a E.

Campionatele Balcanice de MTB XCO 2023 a avut loc la Câmpulung Muscel (județul Argeș), cu tări precum Bulgaria, Ungaria, Serbia, Bosnia și Herțegovina, România, Macedonia de Nord și Turcia la start.

Clasată pe locul întâi la categoria junioare, Miruna, sportivă născută în anul 2006, practică ciclismul de 4 ani, însă abia în noiembrie se împlinește un an de când face performanță sub îndrumarea unui antrenor personal (Alexandru Avram, din București). În afară de acest titlu, Miruna a adus în Alba, pentru al doilea an consecutiv Cupa Națională a României, dar și tricoul de campioană națională la XCE. În luna iulie, la Păltiniș a obținut medalia de argint la Campionatul de XCC și pe cea de bronz la XCO. În afara de cele trei etape de cupă națională câștigate, Miruna a urcat pe podium și în Cupa Ungariei, la Csomor- Budapesta, obținând medalia de bronz alături de două junioare titrate la nivel mondial. Junioara din Geoagiu de Sus își desfășoară antrenamentele la Alba Iulia, alături de fratele ei, Radu, elev un clasa a VIII-a B la Școala Gimnazială “Ion Agârbiceanu”, care practică și el XCO la categoria cadeți și ocupă locul 6 în Cupa Națională a României.

Frații Măda nu sunt singurii cicliști de performanță din județ. Roberto Burța si George Fățan din Sebeș sunt și ei legitimați la cluburi afiliate Federației Române de Ciclism. Roberto aleargă în competițiile naționale și internaționale de mai bine de 10 ani, si este deținătorul Cupei Naționale a României și vicecampion, iar George este abia la început, fiind legitimat abia din acest an. Frații Măda sunt legitimați la CSM Mediaș, iar Roberto și George la CSM Tg. Mureș.

XCO (Olympic Cross Country) reprezintă o cursă cu startul în grup, pe un circuit închis special amenajat cu o lungime de 4-10 km şi cu o durată în general de până la două ore. Concurenţii parcurg un număr de ture, concursul se încheie când primul concurent termină de parcurs traseul. Este cel mai popular format de cursă şi este prezent inclusiv în cadrul olimpiadei de vară. (M.N.)