SÂMBĂTĂ: Acțiune de plantare a cireșilor la Oarda. ”Vor readuce bucuria celor care locuiesc în zonă”

Primăria Alba Iulia organizează sâmbătă, 9 martie, o acțiune de plantare a cireșilor în Oarda, din dorința de revitalizare a zonei.

”Zonele care au o poveste sunt cele care dau caracter și viață orașului nostru frumos.

Primăria Alba Iulia organizează sâmbătă, 9 martie, ora 10.00, o acțiune de plantare a cireșilor în Oarda. Această acțiune este una de suflet, mai ales pentru localnicii care se bucurau de multitudinea de cireși de pe strada Victoria, care, în timp, s-au împuținat și degradat.

Deoarece ne dorim o revitalizare a zonei, am organizat acesta acțiune de plantare pe strada Cedrului. Am convingerea că aceste plantări vor aduce un plus de atractivitate zonei și, totodată vor readuce bucuria celor care locuiesc în zonă, cireșii fiind un simbol al frumuseții și al delicateții, precum și a revenirii naturii la viață după anotimpul rece”, a anunțat primarul Gabriel Pleșa pe Facebook.

