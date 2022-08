Salariul minim european, mai aproape de realitate. Europarlamentarul PSD de Alba, Victor Negrescu: „Ținem oamenii calificați la noi”

Germania ne vrea în Schengen. Europarlamentarul PSD de Alba, Victor Negrescu, susține anunțul cancelarului Olaf Scholz: „Este un mesaj extrem de important pentru România”

România, Bulgaria și Croația îndeplinesc criteriile de aderare la Spațiul Schengen, a declarat luni, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, care s-a angajat să susțină demersul de a deveni membre cu drepturi depline a celor trei țări.

Vestea a fost primită cu mult entuziasm de liderii politici ai acestor state, printre care și reprezentanții țării noastre.

Europarlamentarul PSD de Alba, Victor Negrescu, unul dintre cei mai vocali promotori ai aderării țării noastre în acest spațiu, a transmis, pentru ziarulunirea.ro, o serie de informații referitoare la anunțul semnificativ al cancelarului german.

„Este un mesaj extrem de important pentru România. Prin acest mesaj transmis de cancelarul social-democrat din Germania, se confirmă faptul că România a depășit toate criteriile pentru a adera la spațiul Schengen și practic, țara noastră beneficiază de un sprijin consistent din partea uneia dintre țările cele mai semnificative și de încredere din Uniunea Europeană.

Este un mesaj de mult timp așteptat, ne-am fi dorit poate să vină de mai mult timp din partea Germaniei, dar iată, acum avem un nou cancelar care susține România în această direcție. Acest mesaj creează premizele unei posibile aderări la spațiul Schengen într-un timp relativ scurt. În toamna acestui an, vor avea loc doua consilii de Justiție și Afaceri Interne, unde se poate discuta acest aspect.”, a transmis europarlamentarul.

Ultimele state din Europa care se împotrivesc aderării noastre la Spațiul Schengen

Europarlamentarul social-democrat a vorbit de asemenea și despre demersurile sale în promovarea unei decizii favorabile la nivelul statelor UE în ceea ce privește aderarea noastră la Spațiul Schengen. De asemenea, Victor Negrescu a precizat și care sunt ultimele state din Uniune care încă au o atitudine rezervată în a vedea o Românie prezentă în acest spațiu.

„Am avut mai multe demersuri în acest sens. În trecut am strâns 50 000 de semnături, iar recent am început această campanie, „Românii merită în Schengen”, care a constat în mai multe tipuri de acțiuni. În prima parte a anului, i-am contactat pe toți cei care pot influența decizia, toate statele membre, toți decidenții europeni și am primit multe mesaje de suport pentru țara noastră. Am avut discuții la Berlin, inclusiv cu președintele Marcel Ciolacu, împreună cu Olaf Scholz în această privință, încă de dinainte de preluarea mandatului său, dar și ulterior, despre acest deziderat al României și cred sincer că demersurile noastre din această campanie, au jucat un rol central în a arăta partenerilor noștri și prietenilor noștri social-democrați din Germania că România merită în Schengen, românii merită în Schengen și că familia noastră politică europeană trebuie să transmită un semnal foarte clar. De altfel, în momentul de față, singurele state care au exprimat reticențe sunt conduse de guvernele de dreapta. Guvernele social-democrate din toată Europa susțin România, acum vom vedea dacă ceilalți vor reuși să facă la fel pentru țara noastră.”, a declarat europarlamentarul PSD.

Fără drept de veto în luarea deciziilor

Șeful guvernului de la Berlin a spus că susține și eliminarea dreptului de veto în luarea deciziilor la nivelul Consiliului European, lucru privit cu optimism de către eurodeputat Victor Negrescu.

În privința declarațiilor cancelarului german despre această posibilă decizie la nivelul Uniunii Europene, europarlamentarul de Alba a transmis următoarele:

„Este un subiect care a fost discutat în dezbaterile privind viitorul Europei. Este clar că sunt zone în care trebuie să avem perspective statelor membre, dar trebuie să avem și zone unde dreptul de veto nu s-a dovedit a fi eficient și util pentru Uniunea Europeană. A se vedea aici aderarea la Spațiul Schengen unde este nevoie de unanimitate, sau când a fost vorba de sancțiunile impuse Federației Ruse au fost state care au amendat și chiar redus puterea acelor sancțiuni, folosind inclusiv acest posibil drept de veto. Este clar că trebuie să avem un echilibru în această privință. Tratatul de la Lisabona permite o oarecare flexibilitate.

Dacă nu există dreptul de votă, asta nu înseamnă că vor decide doar anumite state, adică putem avea un sistem de vot de tip majoritar pe anumite decizii, unde este nevoie de exemplu de votul a 90% din statele membre sau 75%. Adică, putem să gândim o pondere semnificativă pentru Europa, fără să rămânem blocați de anumite state, care au avut alte activități, care sunt împotriva principiilor și valorilor noastre comune.”

Cancelarul german Olaf Scholz spune că este „angajat” în favoarea extinderii Uniunii Europene pentru a include cele șase țări din Balcanii de Vest, precum și Ucraina, Moldova și, mai apoi, Georgia.