SALARIILE încasate de bugetarii din primării, ministere, consilii județene și DSP-uri. Directorii de la Casa de Sănătate câștigă și 13 000 de lei lunar

Salariile brute ale bugetarilor au crescut, de la 1 ianuarie 2018, cu 25%. Anul acesta, singura creștere salarială este cea a venitului minim brut pe țară, la 2.300 de lei.

În schimb, nu se anunță nicio altă majorare pentru angajații de la stat, iar premierul Florin Citu a anunțat chiar înghețarea veniturilor, pe fondul pandemiei de coronavirus. Recent, ministrul Muncii, Raluca Țurcan, a dat asigurări că salariile nu vor scădea, dar că vor fi analizate bonusurile acordate.

Ziare.com publica salariile bugetarilor angajați la o parte din companiile de stat, precum și bonusurile pe care le obțin și indemnizațiile de hrana – valori care ar urma să rămână la fel pentru următoarea perioada, în condițiile înghețării anunțate de prim-ministrul Citu.

Salariile din minister

În Ministerul Culturii, salariul unui consilier public începe de la 3.896 de lei pe luna, brut, cât căștiga un asistent de consilier, și poate ajunge la 6.895 de lei, cât încasează un consilier superior, la fel că un consilier în achiziții publice. Un manager public ia până la 9.441 de lei, iar un auditor, 7.222 de lei, ceea ce înseamnă 4.225 de lei, net.

Consilierii din rândul personalului contractual căștiga până la 6.252 de lei, brut, un referent poate obține până la 4.177 de lei, un arhivist are un venit de 5.550 de lei, iar salariul unui șofer este de circa 4.200 de lei brut, adică 2.457 de lei, net. Sporurile pentru condiții vătămătoare sau periculoase pornesc de la 225 de lei și ajung la 1.685 de lei, brut.

Salariul lunar, brut, al ministrului Culturii este de 21.840 de lei, iar cel al unui secretar de stat, de 16.640 de lei, potrivit documentelor publicate de instituție pe site-ul personal. Veniturile vor rămâne aceleași anul acesta, după anunțul premierului Florin Citu.

Veniturile angajaților din primarii

În primarii, un expert, inspector, consilier juridic, inspector de protecție civila și consilier de achiziții publice, în stadiul debutant, încasează de la 3.878 de lei până la 4.829 de lei, brut, în funcție de gradație. Gradul de asistent vine cu salarii mai mari, care pornesc de la 4.032 de lei și ajung la 5.020 de lei. Un expert cu gradul principal ia intre 4.626 și 5.761 de lei, iar unul cu grad superior, de la 5.454 de lei până la 6.792 de lei.

Salarii mai mari au auditorii, de până la 7.211 lei și managerii publici, de până la 9.599 de lei, potrivit grilei de salarizare publicata de Primăria Sectorului 3.

În ceea ce privește funcțiile contractuale, administratorul public încasează 16.640 de lei, brut, un director general, 12.100 de lei, iar un sef de birou ajunge până la 6.373 de lei. Un șofer poate căștiga până la 3.974 de lei, un îngrijitor are un salariu care variază intre 2.819 și 3.511 lei, în timp ce un muncitor calificat are un venit de circa 3.900 de lei, iar unul necalificat, de doar 3.500 de lei, potrivit grilei de salarizare de la Primăria Sectorului 3 din București.

Banii consilierilor județeni

Indemnizația de baza a unui președinte de Consiliu Județean este în jur de 18.000 de lei, brut, lunar, ceea ce înseamnă circa 10.000 de lei, net. La acesta suma se adaugă o majorare de 25% a indemnizației lunare pentru cei care implementează proiecte finanțate din fonduri europene, ceea ce înseamnă circa 2.700 de lei, net.

Un director executiv căștiga 15.822 de lei pe luna, brut, plus indemnizația de hrana de 4.164 de lei, pe an și voucherele de 1.450 de lei, pe an. Venitul brut al unui sef serviciu din Consiliul Județean este de 16.234 de lei, iar cel al unui consilier variază intre 5.034 și 13.745 de lei pe luna, în funcție de gradul profesional.

Un șofer poate căștiga intre 4.027 și 4.443 de lei brut, iar un muncitor necalificat, intre 2.517 și 2.777 de lei.

Salariile din Casa Națională de Asigurări de Sănătate

În Casa Națională de Asigurări de Sănătate, un director căștiga, brut, 13.723 de lei, la care se adaugă 2.058 de lei, spor pentru condiții vătămătoare de munca, 1.450 de lei, voucherele anuale de vacanta și 4.160 de lei, pe an, pentru indemnizația de hrana.

În funcție de grad, un consilier public poate căștiga de la 5.707 lei până la 9.411 lei, brut, pe luna, iar sporul variază de la 791 la 1.435 de lei pe luna. Din lista personalului contractual, șoferul obține 4.622 de lei pe luna și un spor de 667 de lei pe an, în timp ce un muncitor calificat căștiga 4.191 de lei și un spor de 538 de lei.

Că demnitari, președintele CNAS căștiga lunar 16.640 de lei brut, vicepreședintele, 14.560 de lei, iar directorul de cabinet, 8.165 de lei, la care se adaugă sporul de 1.225 de lei pe an, voucherele de vacanta și indemnizația de hrana, potrivit grilei de salarizare din 2020.

Banii angajaților Direcțiilor de Sănătate Publică

Directorul executiv al DSP are un salariu de bază de 9.980 de lei, brut, pe luna. Aceasta suma este completata de un spor de 1.497 de lei, pentru condiții de munca și o indemnizație de hrana de 347 de lei.

Un sef de birou ia intre 5.848 de lei și 8.703 lei, în funcție de grad. La acest salariu se adaugă sporul de 828-1.305 lei, voucherul de vacanta și indemnizația de hrana.

Șefii de compartimente și laboratoare căștigă intre 11.734 și 16.344 de lei, cu un spor care începe de la 1.116 lei și ajunge la 1.961 lei. De asemenea, mai primesc indemnizația de hrana și voucherele de vacanta. Chimiștii, consilierii și inspectorii au un salariu de 5.705 – 7.551 de lei, în funcție de grad.

Medicii primari, angajați DSP, căștiga 15.565 de lei lunar, brut, medicii specialiști au un salariu de circa 11.000 de lei, în timp de asistentele medicale au un salariu brut de circa 4.800 de lei, pe luna.

Sursa: ziare.com