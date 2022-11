Salarii de circa 20.000 de lei ținute la secret de CJ Alba pe proiectul de hotărâre: Consilierii județeni puși sa voteze în orb un proiect în care nu sunt specificate în clar salariile aparatului propriu

Se întoarce Gabriel Pleșa în PNL? Marius Hațegan: „În momentul de față domnul Pleșa nu este o soluție pentru PNL, pentru funcția de primar”

Vicepreședintele Consiliului Județean Alba a declarat în cadrul unei emisiuni Radio Unirea FM că el nu îl consideră pe actualul edil al orașului Alba Iulia o soluție pentru candidatul la funcția de primar, pentru care se vor organiza alegeri în 2024.

”Eu am spus că PNL Alba Iulia va avea un candidat puternic și lucrul acesta îl vom stabili anul viitor, în luna martie. Nu am nicio problemă ca domnul primar să se reîntoarcă în PNL, dar asta nu are nicio legătură cu ce înseamnă candidatul nostru pentru postul de primar la alegerile din 2024, în Alba Iulia. Noi avem niște criterii foarte clare și va trebui ca toți cei care doresc să candideze pentru această funcție extrem de importantă să îndeplinească toate criteriile respective.

Daca mă întrebați pe mine, domnul Pleșa nu este o soluție pentru PNL, pentru funcția de primar, asta ca să fim foarte clari. Din punctul meu de vedere noi trebuie să avem un candidat puternic, care să fie cât de cât apropiat de ceea ce a reușit să facă domnul Mircea Hava în Alba Iulia.

Din păcate actuala administrație nu se ridică la acesti nivel iar dacă mă întrebați pe mine, din funcția de președinte al PNL Alba Iulia, Gabriel Pleșa nu este o soluție pentru noi.” a declarat Marius Hațegan, la Unirea FM

Rugat să comenteze afirmațiile vicepreședintelui CJ, primarul Gabriel Pleșa a spus următoarele: ”E strict problema dumnealui ce declară, chiar dacă respect orice părere!

Pe mine mă interesează ceea ce cred albaiulienii, nu unii politicieni. Eu pentru ei am candidat, împotriva unui sistem, pe care ei înșiși l-au sancționat! Și chiar simt în continuare susținerea lor!”.